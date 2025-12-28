México registra 24 muertes por sarampión en 2025 y más de 5 mil 700 casos

En lo que va del año, México ha registrado 24 muertes por sarampión, así como 5 mil 741 casos de esa enfermedad.

En el Informe diario del brote de sarampión de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, actualizado hasta el 26 de diciembre, se señaló que Chihuahua es el estado con mayor número de defunciones, con 21 casos hasta dicha fecha.

En tanto, se han reportado 6 mil 050 casos acumulados de sarampión; y en las últimas 24 horas se registraron 36 casos.

“Con base en la distribución de casos confirmados de sarampión por entidad federativa y municipios, 29 estados y 207 municipios tienen casos confirmados de sarampión”, señaló el informe.

Indicó que los casos confirmados de sarampión afectan a ambos sexos con el 48.8 por ciento a hombres y el 51.2 por ciento a mujeres.

En cuanto al número de casos, el principal grupo de edad afectado es de 0 a 4 años con mil 559 casos, seguido del grupo de 25 a 29 años con 690 casos, continuando el grupo de 5 a 9 años con 655 casos, seguido del grupo de 20 a 24 con 601 casos.

En cuanto a tasa de incidencia, el grupo de edad de 0 a 4 años reporta la mayor tasa de incidencia. Es decir, 14.99 casos por cada 100 mil habitantes menores de 4 años, para el grupo de 25 a 29 años, de 5 a 9 años y el de 20 a 24 años con 6.51, 6.09 y 5.54 respectivamente.



Estados con más casos de sarampión

Chihuahua reportó en 2025, 4 mil 481 casos confirmados de sarampión; posteriormente se encuentra Jalisco con 516 casos; Guerrero cuenta con 237 personas contagiadas; Michoacán con 227; Chiapas con 127; Sonora tiene a 106; Sinaloa contabilizó 76 casos; Coahuila mantiene a 55 personas con dicha enfermedad; Durango a 40 y la Ciudad de México tiene 25 registros.

Yucatán e Hidalgo mantienen una tasa baja en registros de casos con sarampión. No obstante, tienen 66 y 106 casos probables, respectivamente.



Sarampión en el mundo

De acuerdo con el Boletín informativo “Situación epidemiológica de enfermedades prevenibles por vacunación en México”, la Organización Mundial de la Salud, a través de su plataforma de datos de inmunización con actualización a noviembre de 2025, se han notificado 224 mil 574 casos confirmados en 179 países.

La Organización Panamericana de la Salud, en su Boletín bisemanal de Sarampión, Rubéola y Síndrome de Rubéola Congénita actualizado a la SE 48 del 2025, reportó que se han notificado 13 mil 269 casos confirmados, distribuidos en: Canadá con el 39.9 por ciento (5 mil 298), seguido de México con 41.2 por ciento (5 mil 465) y Estados Unidos con el 13.8 por ciento (mil 828).

El 5.1 por ciento restante se distribuye en Bolivia (506), Paraguay (49), Caribe (44), Brasil (37), Argentina (36), Perú (5) y Costa Rica (1), informó.



¿Cómo evitar el sarampión?

La Secretaría de Salud pide promover la difusión de mensajes de salud pública, con el fin de mejorar el reconocimiento precoz, la notificación y el inicio rápido del tratamiento de los casos y contactos.

“Revisar su Cartilla Nacional de Salud para saber si cuenta con todas sus vacunas que correspondan a su edad. Si no es así, acudir a la unidad de salud más cercana para ser orientado por el personal de salud”, señala.

Además de lavarse las manos con frecuencia y evitar tocarse la cara sin lavarse las manos.

Evitar el contacto cercano con personas enfermas y no compartir alimentos, utensilios, cepillos de dientes, cigarros u otros objetos personales similares.