México reporta 182 casos de malaria; concentran brotes en la región Altos de Chiapas

Actualmente se registran 182 casos de malaria (también conocida como paludismo) en México, todos concentrados en la región Altos de Chiapas, informó la Secretaría de Salud en el marco del Día de la Malaria en las Américas. El resto del País, equivalente a 31 entidades federativas, se mantiene libre de transmisión de esta enfermedad parasitaria.

El director de Enfermedades Transmitidas por Vectores del Cenaprece, Fabián Correa Morales, precisó que los casos de transmisión local se concentran en 48 localidades de 10 municipios chiapanecos, entre los que destacan Palenque, Pantelhó, San Juan Cancuc, Chalchihuitán y Chenalhó.

Ante este escenario, las autoridades sanitarias intensificaron las acciones de control en la zona, mediante la aplicación de larvicidas en cuerpos de agua, fumigación y nebulización para eliminar brotes. Asimismo, el gobierno convocó a la comunidad para retirar algas y vegetación cercana a las viviendas, sitios donde comúnmente se encuentra al mosquito.