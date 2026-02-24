México retorna a la normalidad: Gabinete de Seguridad

Dos días después de los hechos ocurridos el 22 de febrero de 2026, las entidades afectadas por las operaciones de seguridad registraron una reapertura gradual de actividades económicas y educativas, con una normalización progresiva de la movilidad ciudadana y de operaciones estratégicas, según informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal.

En Michoacán se retiró casi la totalidad de los vehículos dañados que permanecían en vías públicas, mientras que en Jalisco se coordinaron labores para la remoción de unidades que obstruían el tránsito. No obstante, algunas corridas de autobuses con origen en la Ciudad de México con destino a Colima y a Monterrey, Nuevo León, continuaron parcialmente suspendidas, al igual que rutas en Zamora, Michoacán. Además, se mantuvo un bloqueo en la carretera Zapotlanejo-Lagos, a la altura de Tepatitlán, Jalisco.

El Gabinete de Seguridad indicó que mantiene mesas de coordinación permanente con autoridades locales para garantizar la seguridad de la población y el retorno ordenado a las actividades.

En paralelo, la Embajada de Estados Unidos en México emitió el 24 de febrero de 2026 su sexta actualización de alerta de seguridad, en la que informó que el transporte público y los negocios continuaron retomando sus operaciones normales tras la operación del 22 de febrero. La representación diplomática precisó que ya no exhortaba a los ciudadanos estadounidenses a resguardarse en sus hogares, aunque estableció restricciones específicas para su personal gubernamental.

Según la alerta, el personal del Gobierno de Estados Unidos en Guadalajara, Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán, en Jalisco, así como en Tijuana, Baja California, quedó sujeto a un toque de queda durante las horas nocturnas. Adicionalmente, el personal destacado en el estado de Jalisco y en Monterrey, Nuevo León, recibió instrucciones de permanecer dentro de sus respectivas áreas metropolitanas.

Respecto a la situación aeroportuaria, la misión diplomática reportó que los horarios de vuelos retornaron a la normalidad en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en tanto que en Puerto Vallarta varias aerolíneas programaron vuelos adicionales para el 24 de febrero. La Embajada señaló que ambos aeropuertos operaban con seguridad y con servicios disponibles. En cuanto a la red carretera, la representación indicó que no tenía reportes de cierres ordenados por autoridades locales, aunque precisó que algunas vialidades en Jalisco, incluida la ruta entre Guadalajara y Puerto Vallarta, aún no habían sido reabiertas por completo.

La misión estadounidense recomendó a sus ciudadanos verificar el estado de sus vuelos directamente con las aerolíneas, monitorear los medios locales, seguir las indicaciones de las autoridades mexicanas y mantener informados a sus familiares respecto a su ubicación y bienestar. Para emergencias, la Embajada y sus Consulados en México pueden ser contactados al número (55) 2579 2000 desde territorio mexicano.