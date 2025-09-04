México revisa 50 barreras comerciales señaladas por EU, confirma Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este jueves que la Secretaría de Economía revisa cerca de 50 barreras comerciales señaladas por Estados Unidos, que fueron además expuestas por Donald Trump en su más reciente llamada con la mandataria y reiteradas ayer por el secretario de Estado, Marco Rubio, durante su visita a México.

“Está trabajando Marcelo (Ebrard), el secretario de Economía (...) Ellos tienen una serie de planteamientos, ya lo habíamos platicado, donde dicen que hay problemas relacionados, porque no son violaciones al tratado, sino barreras, al tratado comercial y a lo que está escrito en el T-MEC, tienen alrededor de 50 y entonces se ve una a una”, dijo Sheinbaum en su conferencia matutina.

La mandataria señaló que, en este contexto, “nosotros también hemos planteado otros temas”, entre los que se encuentran los aranceles al jitomate y el cierre de la frontera a la exportación de ganado, al considerar que no se ajustan al T-MEC.

Marco Rubio insistió a Sheinbaum en resolver barreras comerciales

En un comunicado emitido este miércoles, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que Rubio enfatizó ante Sheinbaum “la importancia de resolver las barreras comerciales y no comerciales para promover la prosperidad de ambas naciones”.

Las barreras señaladas por Washington fueron detalladas en un documento del Departamento de Comercio en marzo pasado y abarcan cuatro áreas principales.

En materia aduanera, Estados Unidos acusa a México de aplicar cambios regulatorios con poca anticipación, de manera inconsistente entre aduanas, además de imponer restricciones a ciertos bienes, limitar la operación de agentes aduanales y dificultar el comercio electrónico de bajo valor.