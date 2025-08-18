México se consolida como el segundo destino más visitado de América en 2024: ONU Turismo

MÉXICO._ La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, informó que, de acuerdo con la publicación del World Tourism Barometer de ONU Turismo, con la llegada de 45 millones de turistas, México ocupó el segundo lugar entre los destinos más visitados del continente americano.

“Bajo las instrucciones de la Presidenta Claudia Sheimbaum Pardo, impulsamos un turismo que sea motor de Prosperidad Compartida, que genere bienestar y oportunidades en cada rincón del país. El hecho de que México haya recibido 45 millones de turistas internacionales en 2024, 7.4 por ciento más que el año anterior, confirma que nuestro país es una potencia mundial del turismo”, señaló, de acuerdo a un comunicado.

Según una publicación de ONU Turismo, el organismo especializado de las Naciones Unidas que se dedica a la promoción del turismo responsable, sostenible y accesible para todos, destacó que México se consolidó como uno los destinos líderes en llegadas de visitantes internacionales en la región, lo que refleja su posición estratégica y el reconocimiento mundial de su oferta cultural, natural y gastronómica; sólo después de Estados Unidos (72.4 millones) y muy por encima de Canadá (19.9 millones) y República Dominicana (8.5 millones).

El World Tourism Barometer es un reporte que se publica anualmente desde 2003 y monitorea las tendencias turísticas a corto plazo y ofrece un análisis actualizado sobre el turismo internacional, proporcionando a gobiernos, empresas y académicos una visión clara del comportamiento reciente y de las perspectivas próximas del turismo global.

Aumenta 15.5% la llegada de turistas internacionales

La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) añadió que en 2024 se contabilizó la llegada de 86.4 millones de visitantes internacionales, un aumento del 15.5 por ciento respecto a 2023.

Además, detalló que arribaron a nuestro país 23.2 millones de turistas de internación vía aérea, 1.5 por ciento más que en 2023 y 18 por ciento más en comparación con 2019, con un gasto medio de mil 167 dólares, es decir, 3.6 por ciento más que en 2023 y 16.5 por ciento más respecto a 2019.

“Estas cifras refrendan la fortaleza y competitividad del turismo mexicano, así como la confianza de millones de viajeros que eligen a nuestro país por su seguridad, hospitalidad y diversidad de experiencias. Además, este liderazgo contribuye al bienestar de las comunidades locales al generar empleos, ingresos y desarrollo regional”, enfatizó.

La funcionaria recordó que la tendencia positiva se mantuvo durante el primer semestre de 2025, con la llegada de 23.4 millones de turistas internacionales, 7.3 más que en el mismo lapso de 2024 y 6.2 por ciento más que en 2019. Esta cifra fue superior al total de turistas que recibió Canadá en todo el 2024.

Mencionó también que el ingreso de divisas alcanzó los 18 mil 680.8 millones de dólares, es decir, 6.3 por ciento más que en el mismo periodo de 2024 y 43.1 por ciento más que en 2019.

Vive México gran momento con la llegada de cruceros: Sectur

Rodríguez Zamora resaltó el gran momento que atraviesa la llegada de cruceros a los diferentes puertos de México, ya que en el primer semestre del año recibieron 5.7 millones de pasajeros, lo que representa un incremento de 9.6 por ciento en comparación con 2024 y de 20.8 por ciento respecto a 2019.

En cuanto al gasto de los excursionistas, informó que la derrama económica alcanzó los 484.2 millones de dólares, lo que equivale a un crecimiento de 11.3 por ciento frente al año anterior y de 49.4 por ciento en relación con el mismo periodo de 2019.

72.4 millones

Los visitantes a Estados Unidos en 2024

45 millones

Los turistas que llegaron a México en 2024

19.9 millones

Los extranjeros que visitaron Canadá en 2024

8.5 millones

Los turistas que visitaron República Dominicana en 2024