México se suma a demanda colectiva contra el ICE por muertes de connacionales en EU

El Gobierno de México anunció el 30 de marzo de 2026 su participación como Amicus Curiae en la demanda colectiva L.T. Mesrobian presentada ante la Corte de Distrito Central de California contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, que acusa negligencia médica sistemática en el centro de detención de Adelanto, California, donde cuatro connacionales han perdido la vida. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió además que las medidas de protesta por los 14 fallecimientos documentados desde enero de 2025 irán más allá del envío de notas diplomáticas.

La demanda colectiva fue interpuesta el 26 de enero de 2026 por el Public Counsel de Los Ángeles ante la Corte de Distrito Central de California y busca representar a todos los detenidos en el centro de Adelanto o que pudieran ser recluidos en él. Vanessa Calva Ruiz, directora general de Protección Consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), explicó que la acción legal identifica un patrón de solicitudes de atención médica ignoradas o demoradas, barreras de acceso a los mecanismos de salud y respuestas clínicas tardías e insuficientes, en particular para personas con condiciones preexistentes. “La demanda señala condiciones de confinamiento deficientes e identifica un patrón sistémico de negligencia médica, particularmente en el acceso a la salud de personas con condiciones médicas preexistentes, caracterizado por solicitudes de atención ignoradas o demoradas, barreras para acceder a los mecanismos de atención y una respuesta clínica tardía o insuficiente”, declaró desde Los Ángeles. Precisó que, aunque una empresa privada gestiona el centro, el ICE es jurídicamente responsable de las condiciones en él.

Al sumarse bajo la figura de Amicus Curiae, México no es parte demandante en sentido estricto, sino que presenta argumentos para ilustrar al tribunal sobre el impacto de esas condiciones en sus nacionales. La participación busca, según Calva Ruiz, garantizar trato digno, acceso oportuno a evaluaciones médicas, alimentación adecuada, condiciones de higiene suficientes y atención inmediata a problemas de salud. La funcionaria advirtió que el Gobierno mexicano agotará todas las instancias jurídicas, diplomáticas y multilaterales para exigir justicia y evitar que los casos queden impunes o se repitan.

La acción judicial se inscribe en un contexto de 14 muertes documentadas de connacionales bajo custodia del ICE o en operativos de control migratorio desde enero de 2025. Cuatro de esos fallecimientos ocurrieron específicamente en Adelanto por complicaciones médicas, lo que la SRE calificó como un patrón persistente. El caso más reciente fue el del connacional José Guadalupe Ramos Solano, quien falleció el 25 de marzo de 2026 en un hospital de Victorville, California, adonde fue trasladado desde el centro de procesamiento de Adelanto mientras permanecía bajo custodia migratoria. La causa oficial del deceso no había sido determinada hasta la fecha de esta publicación.

“Consideramos que estos decesos revelan fallas sistémicas, insuficiencias operativas y posibles negligencias que contravienen los propios protocolos y normas de los Estados Unidos, así como los estándares internacionales de derechos humanos”, sostuvo Calva Ruiz, quien añadió que las condiciones observadas en centros de detención privados incluyen infraestructura deficiente, atención médica insuficiente y ausencia de mecanismos efectivos de vigilancia y prevención.

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo subrayó que la respuesta del Gobierno de México no se limitará a la vía judicial. “No solo nota diplomática. Son otras acciones, son varias acciones que vamos a tomar de protesta ante una muerte más de mexicano, de un connacional en los Estados Unidos”, afirmó. La titular del Poder Ejecutivo Federal confirmó que el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, abordaría el tema con el embajador de EU en México, Esteban Moctezuma, así como con el fiscal de California Rob Bonta y el gobernador Gavin Newsom. La Embajada de México en Estados Unidos enviará cartas a legisladores federales para denunciar la deficiente atención médica en Adelanto, mientras el Senado mexicano prevé hacer lo propio con su contraparte estadounidense.

Sheinbaum Pardo adelantó además que se promoverá una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre personas fallecidas en centros de detención migratoria, y que el Gobierno mexicano sostendrá reuniones con familiares de las víctimas y con organizaciones de defensa de migrantes para reforzar el apoyo comunitario y aumentar la presión sobre las autoridades de Estados Unidos.