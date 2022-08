México suma 2 mil 961 casos nuevos de Covid y 20 muertes en 24 horas, informa Salud

También enfatizó que la sana distancia, el uso correcto de cubrebocas, así como el lavado frecuente de manos con agua y jabón o aplicación de alcohol-gel y ventilación de espacios ayudan a disminuir contagios de Covid-19.

En caso de alguna duda sobre el proceso, se encuentra disponible la página web vacunacovid.gob.mx, o el correo electrónico buzon.covid@salud.gob.mx.

El sitio mivacuna.salud.gob.mx continúa abierto para llevar a cabo el registro de vacunación contra Covid-19 de niñas y niños de cinco a 11 años, adolescentes y personas adultas que no han iniciado el esquema, no lo han completado o no reciben refuerzo.