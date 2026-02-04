$!México tiene certidumbre para inversiones, asegura Sheinbaum; Ebrard destaca más de 406 mil millones de dólares en 2 mil proyectos

Durante un encuentro con empresarios, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México tiene certidumbre para invertir y que este 2026 será un año de mucho optimismo y crecimiento. “México tiene certidumbre, puedo asegurárselos. El gobierno quiere que haya inversiones, estamos buscando inversión privada, nacional y extranjera”, dijo durante la Reunión Nacional de Promoción de Inversiones realizada en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Sheinbaum anunció que en febrero se presentarán nuevos proyectos de inversión pública y privada, entre ellos esquemas de inversión mixta en infraestructura, diseñados por la Secretaría de Hacienda, que permitirán potenciar recursos en energía, carreteras, aeropuertos, puertos, hospitales y escuelas. Asimismo, recordó que su administración anunció un plan de inversión pública y mixta por 5.9 billones de pesos para el sexenio para detonar proyectos en infraestructura.

Durante su mensaje, la mandataria destacó que la inversión extranjera directa registrada en 2025 y la estabilidad del peso reflejan confianza en el país. “Soy muy optimista del 2026, muy optimista, primero porque vivimos en un país glorioso, extraordinario, maravilloso y de eso debemos sentirnos muy orgullosas y orgullosos todos los mexicanos”, dijo la mandataria. En tanto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que el portafolio de inversiones en México aumentó 10.6 por ciento a 406 mil 800 millones de dólares, al sumar los nuevos proyectos informados a los 32 Comités Promotores de Inversiones. “Al día de hoy tenemos 406 mil 800 millones de dólares de inversión. Los proyectos subieron de 2 mil 241 a 2 mil 539 y los empleos que se van a generar aumentaron de un millón 460 mil a un millón 630 mil gracias a las mil personas que nos acompañan y a los comités de promoción de la inversión de los estados”, destacó. “Lo que queremos, y estamos ya trabajando en ello, es aumentar el portafolio de inversión de México este año. En pocas palabras, acelerar la inversión privada, además de la pública que usted ha estado anunciando recientemente”, dijo Ebrard. Ebrard señaló que México se mantiene como el primer socio comercial de Estados Unidos y el primer exportador a esa nación, con la menor tasa arancelaria cobrada por las aduanas estadounidenses, de 4.18 por ciento, en comparación con la de China, la más alta, de 30.93 por ciento.