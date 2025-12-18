$!México, un territorio de nuevas oportunidades para las familias migrantes

México ya no es solo un País de tránsito para las personas migrantes. Ahora es un país de destino. Durante años, miles de migrantes llegaron aquí con la intención de cruzar a Estados Unidos, pero ahora México es visto como una alternativa viable para vivir. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ayuda a la regularización de trámites migratorios y la canalización con otras organizaciones como beneficio para toda la sociedad. De acuerdo con datos de la OIM, en 2025, el 46 por ciento de las personas migrantes encuestadas lo consideró su destino, frente al 24 por ciento de 2024. La mayoría provienen de: Venezuela, con el 50 por ciento; Honduras, 12 por ciento; Guatemala, 10 por ciento, y Colombia y Ecuador, con 7 por ciento cada uno. Este cambio exige políticas que gestionen la migración y maximicen su aporte al desarrollo y la estabilidad del País, un tema clave en el marco del Día Mundial del Migrante (18 de diciembre).



Jenifer: futuro con esperanza La historia de Jenifer, una mujer venezolana que llegó a México con su pareja y cuyo hijo ya nació aquí, ilustra los retos y oportunidades que enfrentan las personas migrantes. Jenifer logró regularizar su situación migratoria gracias al apoyo de un abogado y de la Organización Internacional para las Migraciones en México, lo que le permitió acceder a una residencia permanente y poder vislumbrar nuevas oportunidades. “Nosotros al principio nos sentimos como que aquí nos habíamos quedado atrapados. El principal obstáculo era pagar los trámites para regularizarse, pero con ayuda y residencia permanente, la familia mira con esperanza al futuro”, señaló. Para Jenifer y miles de personas más, el siguiente paso es buscar alternativas para establecerse en México y generar ingresos. Con la documentación adecuada, se abren posibilidades de acceder a una vivienda, servicios financieros y empleo formal, lo que alegra y da más esperanzas a Jenifer y su familia: “Me dijeron que con un trabajo estable puedo optar a una vivienda, pagándola a plazos. Entonces eso es algo también que (...) que uno se emociona mucho, ¿verdad?”.



Migración: músculo para la economía La contribución de las personas migrantes a las economías de acogida es significativa. En Perú, los migrantes venezolanos aportaron 530 millones de dólares en 2024; en Ecuador, la cifra ascendió a 900 millones de dólares. Aunque en México aún no existen estudios similares, el potencial es inmenso, considerando que entre el 2 y el 3 por ciento de la población es extranjera. La OIM subraya que mejorar la seguridad humana de las personas migrantes beneficia a toda la sociedad. Políticas que garanticen derechos humanos y vías regulares de migración fortalecen la confianza pública y protegen a las personas. Así lo enfatizó durante su visita a México, en septiembre, la directora general de la OIM, Amy Pope: “Cuando las personas migrantes y retornadas tienen oportunidades de empleo, toda la comunidad se beneficia: las personas pueden construir vidas dignas y estables, las empresas encuentran la mano de obra que necesitan y las economías locales se fortalecen. Dar a la gente la oportunidad de trabajar, de aportar y de pertenecer ayuda a sociedades enteras”, dijo.