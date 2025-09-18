$!México y Canadá acuerdan nuevo diálogo de seguridad y refrendan compromiso con el T-MEC

Un plan que incluirá diálogo de seguridad para luchar contra el crimen fue acordado este jueves por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, de visita en México. También, durante una conferencia de prensa conjunta, ambos confiaron en que la revisión del T-MEC será positiva. El Primer ministro canadiense destacó el fortalecimiento de una alianza estratégica integral en áreas clave como comercio, seguridad, medioambiente y migración. “Vamos a crear un nuevo diálogo de seguridad para luchar contra el crimen organizado transnacional, la trata de personas y el tráfico de personas”, dijo Carney desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

Además, planteó que Canadá y México buscarán aprovechar la revisión del T-MEC “para que podamos utilizar este tratado de manera más eficaz”. Destacó que ambos países se complementaban en sus fortalezas y podrían ser clave para mantener a América del Norte como “la región más competitiva de todo el mundo”. “Obviamente, vamos a cooperar de manera directa, como siempre lo hemos hecho. El T-MEC es la fortaleza del conjunto de los tres países, eso es lo que es América del Norte y contribuye a que América del Norte sea la envidia de todo el mundo”, enfatizó Carney. “Nosotros estamos comprometidos a trabajar con ambos socios, que se den oportunidades para mejorar el acuerdo y trabajaremos en esas áreas, estoy seguro de que los estadounidenses y los mexicanos están teniendo las mismas ideas para mejorar y vamos a movernos de manera conjunta”.

El Primer Ministro reconoció además la solidaridad de México durante la pasada temporada de incendios forestales en su nación. “Quisiera aprovechar esta oportunidad, a nombre de todos los canadienses, para agradecerle, señora Presidenta, y al pueblo mexicano, el apoyo que los bomberos mexicanos brindaron a Canadá este verano”, mencionó. Luego, al referirse a los preparativos para el Mundial de 2026, que está siendo organizado conjuntamente por México, Canadá y Estados Unidos, Carney agradeció el regalo de una pelota artesanal por parte de Sheinbaum Pardo. “El Mundial hará que podamos construir más infraestructura, que incluye mucho más de lo que durará el pitido del último partido”, destacó. Luego, enfatizó que el evento es una oportunidad económica y simbólica para los tres países anfitriones.

Por su parte, Sheinbaum Pardo subrayó que ambos están convencidos que el tratado comercial era lo mejor para los tres países de Norteamérica. “Este tratado no solo ha incrementado el comercio y las oportunidades de inversión, sino que ha generado empleos mejor remunerados, cadenas de suministro más sólidas y mercados más competitivos, coincido plenamente en que somos la región más importante en términos económicos del mundo”, señaló. “El T-MEC es una prueba de que cuando trabajamos juntos, México, Canadá y Estados Unidos podemos crear prosperidad, enfrentar con éxito los retos globales y posicionarnos como una de las regiones más dinámicas del mundo”. La Presidenta de México mencionó también que las visas de trabajo en Canadá se mantendrían. “Son muy útiles para la economía canadiense y acordamos que se mantienen, obviamente, en el marco del respeto de la política de Canadá. Y nuestros ministerios de trabajo van a seguir colaborando en este plan de acción que definimos”, apuntó.