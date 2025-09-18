$!México y Canadá acuerdan nuevo diálogo de seguridad y refrendan compromiso con el T-MEC

Un plan que incluirá diálogo de seguridad para luchar contra el crimen fue acordado este jueves por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, de visita en México.
También, durante una conferencia de prensa conjunta, ambos confiaron en que la revisión del T-MEC será positiva.
El Primer ministro canadiense destacó el fortalecimiento de una alianza estratégica integral en áreas clave como comercio, seguridad, medioambiente y migración.
“Vamos a crear un nuevo diálogo de seguridad para luchar contra el crimen organizado transnacional, la trata de personas y el tráfico de personas”, dijo Carney desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.
Además, planteó que Canadá y México buscarán aprovechar la revisión del T-MEC “para que podamos utilizar este tratado de manera más eficaz”.
Destacó que ambos países se complementaban en sus fortalezas y podrían ser clave para mantener a América del Norte como “la región más competitiva de todo el mundo”.
“Obviamente, vamos a cooperar de manera directa, como siempre lo hemos hecho. El T-MEC es la fortaleza del conjunto de los tres países, eso es lo que es América del Norte y contribuye a que América del Norte sea la envidia de todo el mundo”, enfatizó Carney.
“Nosotros estamos comprometidos a trabajar con ambos socios, que se den oportunidades para mejorar el acuerdo y trabajaremos en esas áreas, estoy seguro de que los estadounidenses y los mexicanos están teniendo las mismas ideas para mejorar y vamos a movernos de manera conjunta”.
El Primer Ministro reconoció además la solidaridad de México durante la pasada temporada de incendios forestales en su nación.
“Quisiera aprovechar esta oportunidad, a nombre de todos los canadienses, para agradecerle, señora Presidenta, y al pueblo mexicano, el apoyo que los bomberos mexicanos brindaron a Canadá este verano”, mencionó.
Luego, al referirse a los preparativos para el Mundial de 2026, que está siendo organizado conjuntamente por México, Canadá y Estados Unidos, Carney agradeció el regalo de una pelota artesanal por parte de Sheinbaum Pardo.
“El Mundial hará que podamos construir más infraestructura, que incluye mucho más de lo que durará el pitido del último partido”, destacó.
Luego, enfatizó que el evento es una oportunidad económica y simbólica para los tres países anfitriones.
Por su parte, Sheinbaum Pardo subrayó que ambos están convencidos que el tratado comercial era lo mejor para los tres países de Norteamérica.
“Este tratado no solo ha incrementado el comercio y las oportunidades de inversión, sino que ha generado empleos mejor remunerados, cadenas de suministro más sólidas y mercados más competitivos, coincido plenamente en que somos la región más importante en términos económicos del mundo”, señaló.
“El T-MEC es una prueba de que cuando trabajamos juntos, México, Canadá y Estados Unidos podemos crear prosperidad, enfrentar con éxito los retos globales y posicionarnos como una de las regiones más dinámicas del mundo”.
La Presidenta de México mencionó también que las visas de trabajo en Canadá se mantendrían.
“Son muy útiles para la economía canadiense y acordamos que se mantienen, obviamente, en el marco del respeto de la política de Canadá. Y nuestros ministerios de trabajo van a seguir colaborando en este plan de acción que definimos”, apuntó.
Mark Carney llegó este jueves a México para una visita de trabajo de dos días, que incluiría una reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
A las 10:50 horas, Juan Ramón de la Fuente Ramírez, Secretario de Relaciones Exteriores, recibió al Primer Ministro canadiense en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ubicado en el Estado de México.
Carney llegó acompañado de su esposa Diana Fox, quien se desempeña como asesora para industrias que buscan adoptar políticas respetuosas del medio ambiente; así como miembros de su Gabinete y empresarios.
Antes de abordar el avión oficial en Ottawa, Carney destacó que México es el tercer mayor socio comercial de Canadá, por lo que llegaba a territorio mexicano con la intención de elevar el vínculo, así como crear más oportunidades para los trabajadores y negocios de ambos países.
Sheinbaum Pardo recibió a Carney y su comitiva en Palacio Nacional a las 13:40 horas para una ceremonia de bienvenida. Posteriormente, se llevó a cabo una reunión de trabajo, y hacia las 17:00 horas ofrecieron una conferencia de prensa conjunta.
“Recibimos en Palacio Nacional al Primer Ministro de Canadá, Mark Carney. Fortalecemos la amistad entre naciones por el bien de nuestros pueblos”, compartió la Presidenta en redes sociales, junto a algunas fotografías.
En las imágenes se observa a la Mandataria mexicana durante el encuentro en la Oficina presidencial del Palacio Nacional, donde ambos líderes intercambiaron regalos, algunos de ellos alusivos al Mundial de 2026, como un balón y la chamarra de la Selección de Futbol de Canadá.
Después, el Primer Ministro canadiense se trasladó a una recepción organizada por el Consejo Empresarial de Canadá y el Consejo Coordinador de Negocios de México.
Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo reveló que durante la reunión con Carney abordaría la necesidad de que las mineras canadienses en México acaten las disposiciones ambientales, además de explorar la posibilidad de ampliar las visas de trabajo.
“Tenemos un convenio con ellos de mexicanos que van a trabajar a Canadá, particularmente en el campo, a través de visas especiales de trabajo, que se van a conservar y nosotros estamos planteando que pudieran ampliarse, y ellos están viendo este mecanismo”, expuso.
En tanto, la oficina del Primer Ministro de Canadá apuntó que la visita privilegiaría el debate en torno a la seguridad, la infraestructura, la inversión y el sector energético.
El encuentro se acordó desde junio de 2025, cuando ambos coincidieron en la cumbre del G7 en Kananaskis, que se llevó a cabo en Alberta, Canadá.
“Me dirijo a la Ciudad de México hoy. México es nuestro tercer socio comercial más importante y aprovecharemos la oportunidad para fortalecer esta sólida asociación y crear más oportunidades para nuestros trabajadores y empresas”, escribió Carney en su cuenta de X.