México y Canadá buscan extender el T-MEC por 16 años

México y Canadá presentaron cartas formales ante Estados Unidos en las que expresaron su postura conjunta para prorrogar por 16 años el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), cuya revisión debe completarse antes del 1 de julio próximo y que, de no ser prorrogado, pasaría a revisiones anuales hasta 2036.

Marcelo Ebrard, Secretario de Economía, confirmó que México notificó a las otras dos naciones su intención de extender el tratado durante una conferencia conjunta con Carlos Cuerpo, Ministro de Economía de España.

“Evidentemente ya lo hicimos, México está en la intención, en la postura de que hay que extender, el Tratado va a estar vigente durante muchos años pero quisiéramos que se extendiera por otros 16 años”, declaró.

En la carta enviada a Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, y a Dominic LeBlanc, ministro responsable de comercio de Canadá, afirmó que a casi seis años de la entrada en vigor del T-MEC, México reafirma su compromiso con la prosperidad de América del Norte.

El documento señaló que los sectores productivos consultados manifestaron su apoyo a la extensión del tratado, abogaron por la preservación del libre comercio, la eliminación de aranceles contenidos bajo la sección 232 y otras medidas no arancelarias, así como la importancia de fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro.

“Por ende, la posición de México es de extender el Tratado por 16 años más y buscar acuerdos que beneficien, en respeto mutuo y en consenso, a las tres naciones”, citó Ebrard en la misiva.

Canadá envió también una carta al Gobierno estadounidense y al mexicano en la que expuso sus recomendaciones para renovar el T-MEC por el mismo periodo, al tiempo que solicitó conversaciones paralelas sobre aranceles sectoriales.

LeBlanc se reunió ese día con Greer, acompañado de Janice Charette, principal negociadora comercial de Canadá ante Estados Unidos.

“El proceso de revisión conjunta nos brinda la oportunidad de revisar el tratado para evaluar si existen maneras de fortalecerlo y considerar dónde se justifican mejoras para adaptarnos a la evolución de las condiciones económicas”, indicó la carta canadiense.

La postura de Canadá llegó luego de que el país quedara excluido de las conversaciones bilaterales entre Estados Unidos y México celebradas la semana anterior.

El Primer Ministro canadiense, Mark Carney, explicó que “existen una serie de cuestiones técnicas que tienen con México y con nosotros, razón por la cual la discusión está dividida”.

Las empresas habían criticado a Canadá por su lentitud para iniciar el proceso de revisión, mientras que México mantuvo una actitud más proactiva.

En lo referente a los aranceles al acero y al aluminio, Ebrard informó que estaba revisando junto con la industria una disposición publicada por la administración de Trump y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

“En síntesis, es una reducción en tasas de las tarifas, o en proporción de las tarifas, o aranceles, y estimamos que el efecto puede ser positivo”, señaló.

La primera ronda de negociaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, celebrada el 29 de mayo, concluyó sin detalles concretos sobre los acuerdos alcanzados, aunque en un ambiente descrito como constructivo.

Según un comunicado de la Secretaría de Economía, los equipos técnicos de ambos países revisaron reglas de origen del sector automotriz, comercio de acero y aluminio, y seguridad económica de la región.

Las sesiones fueron encabezadas por Ebrard y Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior, junto con Altagracia Gómez Sierra como representante del sector privado.

Por parte de Estados Unidos, ante la ausencia de Greer, Jeffrey Goettman, representante comercial adjunto, dirigió la delegación estadounidense.

La USTR precisó que entre los objetivos de las negociaciones se encuentran reducir el déficit comercial con México y fortalecer las cadenas de suministro estadounidenses, e indicó que ambos países reconocieron la importancia de mejorar la compatibilidad regulatoria en sectores como dispositivos médicos, productos farmacéuticos y cosméticos.

Las próximas sesiones bilaterales están programadas para el 16 y 17 de junio en Washington, con temas de agricultura y condiciones de competencia, y para el 20 de julio en Ciudad de México, orientada al cierre de los puntos pendientes.

En ambas rondas, Canadá aún no ha sido incluido en el equipo técnico.

En el ámbito legislativo, la Cámara de Diputados instaló el 27 de mayo una Comisión Especial integrada por 11 legisladores de distintas bancadas para dar acompañamiento institucional a la revisión del T-MEC.

La comisión, presidida por el morenista Pedro Haces, podrá emitir opiniones y recomendaciones no vinculantes y establecer diálogo con autoridades y sectores involucrados.

Haces advirtió que el comercio bilateral entre México y Estados Unidos alcanzó el récord histórico de 872 mil millones de dólares, lo que representa un flujo diario de más de 2 mil 200 millones de dólares cruzando la frontera, y calificó la revisión del T-MEC como la discusión más importante para el futuro económico de Norteamérica en las próximas décadas.