México y Canadá fortalecen relación bilateral con ‘asociación estratégica’

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco Álvarez, realizó una visita de trabajo a la ciudad de Ottawa con el objetivo de dar seguimiento a la implementación del Plan de Acción México–Canadá 2025–2028 y mantener el diálogo político entre ambas naciones.

Durante el encuentro con la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Anita Anand, ambos funcionarios revisaron los resultados en materia de comercio, inversión, salud, seguridad, transporte, manufacturas y protección ambiental.

Según el comunicado oficial de la Cancillería mexicana, el encuentro sirvió para “identificar nuevas áreas de colaboración que contribuyan al desarrollo, la competitividad, la prosperidad compartida y el bienestar de nuestros pueblos”.

Asimismo, los diplomáticos intercambiaron perspectivas sobre asuntos regionales e internacionales, donde “destacaron la importancia del diálogo y la cooperación multilateral”.