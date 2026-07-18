México y Canadá fortalecen relación bilateral con ‘asociación estratégica’

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco Álvarez, realizó una visita de trabajo a la ciudad de Ottawa con el objetivo de dar seguimiento a la implementación del Plan de Acción México–Canadá 2025–2028 y mantener el diálogo político entre ambas naciones.
Durante el encuentro con la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Anita Anand, ambos funcionarios revisaron los resultados en materia de comercio, inversión, salud, seguridad, transporte, manufacturas y protección ambiental.
Según el comunicado oficial de la Cancillería mexicana, el encuentro sirvió para “identificar nuevas áreas de colaboración que contribuyan al desarrollo, la competitividad, la prosperidad compartida y el bienestar de nuestros pueblos”.
Asimismo, los diplomáticos intercambiaron perspectivas sobre asuntos regionales e internacionales, donde “destacaron la importancia del diálogo y la cooperación multilateral”.
Agenda de trabajo y sectores económicos
Como parte de las actividades, el secretario Velasco sostuvo un almuerzo de trabajo en el que participaron Anita Anand, ministra de Relaciones Exteriores; Gary Anandasangaree, ministro de Seguridad Pública; Steven MacKinnon, ministro de Transporte y Janice Charette, jefa negociadora del T-MEC.
En esta reunión se abordaron las prioridades compartidas y los pasos subsecuentes para el vínculo bilateral.
Posteriormente, el canciller mexicano se reunió con Marc-André Blanchard, jefe de gabinete del primer ministro Mark Carney, para evaluar la cooperación económica actual y explorar el trabajo conjunto en sectores tecnológicos como la inteligencia artificial.
De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, los encuentros bilaterales “refrendaron el compromiso de México y Canadá con la Asociación Estratégica Integral, sustentada en el respeto mutuo, la confianza y una visión compartida de prosperidad”.
La delegación mexicana estuvo integrada también por la subsecretaria para América del Norte, Cristina Planter Riebeling; el embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín González; el director general de Comunicación Social, Omar Wong Camarillo; y la jefa adjunta de Misión de la Embajada de México en Canadá, Cristina Oropeza.