México y Canadá revisan resultados del plan de acción bilateral, vínculos económicos y Mundial 2026

Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, conversó con su homóloga de Canadá, Anita Anand, para intercambiar puntos de vista sobre los resultados alcanzados del Plan de Acción.

En un escueto comunicado, la cancillería dijo que hablaron sobre la misión comercial mexicana que se encuentra actualmente en ese país para profundizar los vínculos económicos, así como detalles de la Copa Mundial de Futbol 2026.

Por su parte, Anand indicó que discutió el fortalecimiento de los lazos económicos, en particular la misión comercial mexicana actualmente en Canadá, así como el impulso del comercio y las inversiones entre nuestros dos países

“He hablado con mi homólogo mexicano Roberto Velasco, sobre el avance del Plan de acción Canadá–México, así como de los preparativos de cara a la Copa Mundial de la FIFA, que Canadá, México y Estados Unidos tendremos el orgullo de acoger juntos”, escribió en X.

Revisión del T-MEC

En febrero de este año, Dominic LeBlanc, el ministro del ⁠Gobierno de Canadá ⁠que representará al país durante la revisión del T-MEC, visitó México como parte de la misión comercial con el objetivo de expandir las relaciones comerciales.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá informó que esto ocurre ante un panorama económico global cambiante, por lo que buscan diversificar y fortalecer sus relaciones comerciales internacionales.

“La sólida y duradera alianza entre Canadá y México es fundamental para el fortalecimiento de la economía norteamericana. Esta misión comercial busca mejorar nuestra colaboración en sectores clave demostrando lo que sabemos. Juntos, haremos de América del Norte la región económica más competitiva, resiliente y próspera del mundo”, señaló en aquella ocasión.

En su comunicado destacaron que tan solo en 2024, la inversión directa canadiense en México alcanzó 46.3 mil millones de dólares, lo que lo convierte en el noveno destino de inversión extranjera directa más grande de Canadá.

Entre los temas que abordarán están la manufactura avanzada, la agricultura, los alimentos procesados y la tecnología agrícola, las tecnologías y la energía limpias, las industrias creativas y las tecnologías de la información y las comunicaciones.

De acuerdo con ⁠el Ministerio de Asuntos Exteriores, la misión se basa en la colaboración de ambos países y nació de las visitas previas del Ministro LeBlanc y el Primer Ministro Carney a México y el lanzamiento de una nueva Alianza Estratégica Integral Canadá-México, así como en las prioridades compartidas en el marco del Plan de Acción Canadá-México 2025-2028 (CMAP).

La Embajada aseguró que se trata de una de las mayores misiones comerciales hasta la fecha.

¿Qué es el Plan de Acción?

De acuerdo con el gobierno de México, dicho plan servirá como hoja de ruta para identificar prioridades y orientar acciones estratégicas para la relación bilateral. El nuevo Plan de Acción México-Canadá se estructura en torno a cuatro pilares estratégicos: prosperidad; movilidad, inclusión y bienestar; seguridad; y medio ambiente y sostenibilidad. Esta nueva estructura refleja las prioridades compartidas que darán forma a una relación bilateral resiliente y dinámica.

“Para respaldar esta nueva asociación estratégica, México y Canadá se comprometen a tener reuniones frecuentes y comunicación al más alto nivel, así como entre secretarios y ministros con enfoque en las siguientes áreas estratégicas: relaciones exteriores, comercio e inversión, agricultura, energía, recursos naturales, finanzas, seguridad pública y medio ambiente, entre otras”, destacó.

Asimismo, se llevará a cabo una evaluación conjunta continua para asegurar el progreso de los resultados alcanzados en los cuatro pilares. Con base en el Plan de Acción, se ampliará y reforzará la estructura de la Alianza México-Canadá como el mecanismo principal de diálogo entre ambos países.