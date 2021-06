MÉXICO/PEKIN._ Los gobiernos de México y de China se unieron en el reclamo a los países miembros del G20 para que dejen de acaparar vacunas y las compartan entre los países más desprotegidos y pobres, justo cuando la pandemia parece haber tomado un nuevo impulso.

Como lo ha hecho desde el primer año de la pandemia, México, a través de la representación del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, hizo un llamado al no acaparamiento de vacunas y al no abandono de los países más en vías de desarrollo y los más pobres, ya que de no extender vacunas igualitariamente en el mundo, difícilmente se verá el fin de la crisis por el nuevo coronavirus.

“En G20 compartí el sentido de urgencia que impera en América Latina y el Caribe ante la imposibilidad de acceder a vacunas en el corto plazo, propuse acciones inmediatas para resolver”, tuiteó el Canciller.