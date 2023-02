MÉXICO._ El Canciller Marcelo Ebrard anunció que México y Cuba convocarán a una “cumbre de países progresistas” de América Latina, luego de la reunión bilateral entre los presidentes de ambos países, para delinear una agenda común, aunque las fechas y los detalles aún están por definirse.

“Todavía sería muy prematuro decir cuándo va a ser, pero países progresistas de América Latina están: Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Venezuela, Bolivia, Chile, Honduras... Todavía no tengo la lista completa, pero la idea es: hace muchos años no había una coincidencia entre países de posiciones sociales de avanzada como es ahora”, dijo Ebrard en entrevista con medios el sábado desde Campeche.

“Argentina, Brasil y México, no lo había sido casi nunca que los tres estuvieran en la misma línea, somos las tres economías más grandes de América, más los otros países, ¿por qué no hacemos una agenda común? De cosas específicas, no queremos declaraciones políticas”, añadió, antes de corregirse a sí mismo. “Bueno, si se quiere está bien”.