México y Estados Unidos anunciaron un plan de acción contra el gusano barrenador

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron un plan binacional contra la plaga de gusano barrenador, lo que podría llevar a una eventual reanudación de la exportación de ganado.

“La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informa que, el día de hoy se firmó el Plan de acción de Aphis-Senasica para el control del gusano barrenador del ganado, entre el secretario federal, Julio Berdegué Sacristán, y la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos de América, Brooke Rollins”, señaló la SADER.

Expertas y expertos mexicanos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y estadounidenses del Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas, explicó, comenzaron a elaborar el Plan de Acción durante un taller de trabajo realizado los días 22, 23 y 24 de julio en la Ciudad de México.

Explicó que el Plan aprobado incluye un conjunto de criterios y medidas propuestas por México y que ahora son reconocidas por los Estados Unidos.

Entre ellas se encuentran la regionalización del territorio nacional; un protocolo para la importación segura de ganado sano por vía marítima; la adopción de una innovadora estrategia de monitoreo basada en trampas con atrayente de la mosca; el criterio de que la movilización de ganado dentro del territorio nacional solo podrá realizarse desde corrales certificados por el Senasica en origen hacia corrales igualmente certificados en destino del ganado.

“Este Plan de Acción representa un logro que refleja el nivel de colaboración entre ambos países en la lucha contra el gusano barrenador del ganado. Por primera vez se cuenta con un documento que establece objetivos, metas, acciones, presupuestos y protocolos técnicos en los siguientes temas: Control de la movilización del ganado. Vigilancia de la dispersión de la plaga. Importaciones y movimiento de ganado desde Centroamérica a México. Vigilancia en animales domésticos y fauna silvestre. Lineamientos para decisiones sobre posibles nuevas suspensiones en el futuro”, abundó.

“En la elaboración del Plan también participaron autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de México, en lo relativo al monitoreo de casos que pudieran presentarse en la fauna silvestre. México propuso desde hace tiempo la preparación de un plan de acción de este tipo, con el objetivo de formalizar los compromisos de ambas partes y, muy especialmente, de brindar certidumbre y predictibilidad a las y los ganaderos, exportadores de ganado, empresas engordadoras para el mercado nacional y a la industria de la carne”, expuso.

Ambas autoridades, añadió, celebraron la firma del acuerdo que formaliza las aportaciones estadounidenses para habilitar la nueva planta en Metapa de Domínguez, Chiapas, la cual producirá hasta 100 millones de moscas estériles a la semana para intensificar la campaña de control y erradicación del GBG.

Dijo que el Senasica inició las obras de habilitación de la planta el pasado 4 de julio, y se espera que esté en plena operación en el primer semestre de 2026.

Sin embargo, este día, Brooke Rollins, Secretaria de Agricultura de Estados Unidos, informó que no reabrirá la frontera con México para las importaciones de ganado, hasta que la plaga del gusano barrenador no se haya desplazado más al sur del territorio mexicano.

Durante una conferencia de prensa junto al Gobernador de Texas, Greg Abbott, recordó que el USDA destinaría hasta 750 millones de dólares para construir una planta de producción de moscas estériles en dicha entidad, para combatir el gusano barrenador del Nuevo Mundo.

Según lo detalló Rollins, la nueva planta de producción de Edinburg, Texas, se ubicaría junto a una instalación de dispersión de moscas estériles, también anunciada, en la base aérea de Moore y que tendría capacidad para producir 300 millones de moscas estériles del gusano barrenador a la semana, mismas que reducen la población de apareamiento de las moscas silvestres.

”Es un movimiento táctico que garantiza que estamos preparados y no sólo reaccionamos”, indicó Rollins, quien, sin embargo, no confirmó cuándo abriría la planta, además de que el USDA no respondió, a la agencia británica Reuters, respecto a las preguntas sobre el calendario del proyecto.