$!México y EU abren biofábrica de moscas estériles en Chiapas para combatir al gusano barrenador

La instalación aprovechó la infraestructura histórica de la fábrica “Moscamed”, inaugurada originalmente en 1979 para combatir la mosca del Mediterráneo. Con la reconversión, la planta tendrá capacidad para producir 100 millones de insectos estériles por semana, cifra que se sumará a los 100 millones que genera actualmente la planta de la Comisión Panamá-Estados Unidos en Panamá, de la que México depende en la actualidad para el suministro de este insumo biológico.

En el marco de la inauguración, funcionarios estadounidenses anunciaron además una inversión adicional de aproximadamente 84 millones de dólares en nuevos recursos para ampliar la producción de moscas estériles en el sur de México y reforzar las medidas de prevención y respuesta, particularmente a lo largo de la frontera norte del País.

La biofábrica, cuya construcción inició en julio de 2025, implicó una inversión total de 61 millones de dólares, con la mayor parte aportada por Estados Unidos, aunque no se precisó el desglose exacto.

México y Estados Unidos inauguraron este 27 de junio la Planta de Producción de Moscas Estériles del Gusano Barrenador de Ganado en Metapa, Chiapas, en un esfuerzo conjunto para contener una plaga que amenaza la ganadería de ambas naciones y que mantiene cerrado el mercado estadounidense a las exportaciones mexicanas del sector.

El método consiste en dispersar por avión moscas macho estériles en las zonas afectadas; al aparearse con hembras silvestres, no se producen crías, lo que reduce progresivamente la población hasta su erradicación. La plaga penetra en la carne de animales de sangre caliente y puede matar al ganado si no recibe tratamiento oportuno.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el acto junto con Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México; y Brooke L. Rollins, titular del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

Sheinbaum Pardo destacó el valor de la cooperación bilateral al tiempo que subrayó el principio de soberanía nacional.

“Nuestra relación con los Estados Unidos debe seguir construyéndose sobre principios muy claros: el respeto mutuo, el diálogo, la cooperación y el reconocimiento de la soberanía de cada nación”, sostuvo.

La Mandataria nacional también agradeció al Presidente de EU, Donald Trump, por el apoyo en la instalación de la planta.

“Agradecemos al Presidente Trump por esta planta que ha sido instalada el día de hoy, eso es precisamente la cooperación para el desarrollo, sumar capacidades, compartir conocimiento, fortalecer nuestras instituciones y construir soluciones comunes frente a desafíos que compartimos”, afirmó.

Johnson, por su parte, señaló que la iniciativa refleja los compromisos de ambos gobiernos con resultados concretos.

“Cuando trabajamos juntos, somos más fuertes y logramos más para la seguridad y la prosperidad común que tenemos”, declaró.

Rollins agregó que la colaboración con México sigue siendo una prioridad para Washington y reconoció el impacto potencial de un brote de gran escala: según estimaciones del Departamento de Estado de EU, un rebrote severo podría costarle al sector agrícola estadounidense más de 700 millones de dólares anuales y generar pérdidas económicas cercanas a los 2 mil millones de dólares.

El gusano barrenador había sido declarado erradicado de México en febrero de 1991, tras dos décadas de dispersión masiva de moscas estériles. Sin embargo, en 2023 Panamá declaró estado de emergencia zoosanitaria ante el aumento de casos en su territorio, y la plaga se extendió posteriormente a Costa Rica, Nicaragua y Guatemala, hasta alcanzar el sur de México.

En EU, el USDA confirmó que la plaga había sido erradicada a principios de 2017, pero el organismo reportó seis casos confirmados del gusano barrenador del Nuevo Mundo en las semanas previas a la inauguración de la planta, cinco de ellos en el sur de Texas y uno adicional en Nuevo México, lo que motivó el establecimiento de una zona de movimiento restringido de 20 kilómetros y la aceleración de la liberación selectiva de moscas estériles en las zonas afectadas.

Rollins declaró ante el Comité de Agricultura del Senado de EU que desde enero de 2025 se han invertido más de mil millones de dólares en el combate al gusano barrenador del Nuevo Mundo, y aseguró que el brote no representa una amenaza para el suministro de alimentos del país.