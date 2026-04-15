México y EU acuerdan reforzar cooperación contra lavado de dinero y revisión del T-MEC

En una reunión celebrada este miércoles en Washington, Édgar Amador Zamora, Secretario de Hacienda y Crédito Público, y Scott Bessent, titular del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, abordaron el combate al narcotráfico, la lucha contra el lavado de dinero, la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y el Plan de Acción bilateral sobre minerales críticos.

El Departamento del Tesoro estadounidense informó mediante un comunicado que, en el encuentro, Bessent y Amador Zamora prosiguieron sus conversaciones sobre el Plan de Acción entre Estados Unidos y México sobre minerales críticos y profundizaron en las perspectivas del proceso de revisión del T-MEC.

“El Secretario también animó al Ministro Zamora y a su equipo de Hacienda a seguir colaborando estrechamente con el Tesoro en la lucha contra el narcotráfico y en las prioridades comunes en materia de financiación ilícita”, puntualizó.

Por su parte, la SHCP indicó mediante una nota informativa que el encuentro tuvo el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en el combate al tráfico de drogas y el intercambio de información para frenar las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La dependencia federal mexicana subrayó que la cooperación entre ambos países se sustenta en el respeto irrestricto a la soberanía de México, “privilegiando un diálogo institucional, coordinado y constructivo que fortalezca la integridad de los sistemas financieros, sin menoscabo de las facultades y decisiones que corresponden exclusivamente al Estado mexicano”.

Según la SHCP, durante el encuentro los funcionarios dialogaron también sobre prioridades compartidas en el Plan de Acción Estados Unidos-México sobre Minerales Críticos, así como sobre temas regionales y financieros de interés mutuo.

La dependencia federal aseguró que el diálogo con EU contribuirá a garantizar el bienestar del sistema financiero internacional.

La reunión entre ambos titulares se produjo en el contexto de las negociaciones formales para la revisión del T-MEC, proceso cuya fecha límite se estableció para el 1 de julio de 2026, según lo dispuesto en el artículo 34.7 del tratado.

Las conversaciones formales entre México y Estados Unidos arrancaron el 18 de marzo pasado, cuando Marcelo Luis Ebrard Casaubón, Secretario de Economía, informó que se iniciaron discusiones con Jamieson Greer, titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).

Entre los ejes centrales de la negociación, el Gobierno federal mexicano planteó el fortalecimiento de las reglas de origen para garantizar que los componentes de los productos exportados se elaboren dentro de la región de América del Norte; la eliminación de aranceles en la industria automotriz, el acero y el aluminio, así como el cumplimiento de las cartas paralelas del tratado -conocidas como side letters-, en las que se han registrado omisiones en sectores estratégicos como el del acero.

La SHCP reiteró que México mantiene como principio rector de la relación bilateral la coordinación sin subordinación y el respeto pleno a su soberanía en todas las materias estratégicas.