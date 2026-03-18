México y EU arrancan negociaciones formales para revisar el T-MEC

Marcelo Ebrard, Secretario de Economía, informó que México y Estados Unidos iniciaron este miércoles las discusiones relacionadas con la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el acuerdo comercial trilateral que rige las relaciones económicas de América del Norte.

Según informó Ebrard, la delegación mexicana sostuvo conversaciones con Jamieson Greer, titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), y su equipo de trabajo.

Precisó que “los equipos técnicos estarán trabajando hoy y mañana a lo largo del día”.

En su mensaje, Ebrard Casaubón detalló que las conversaciones se desarrollaron con el propósito de iniciar formalmente las discusiones respecto a la revisión del tratado, sin que se precisara el temario ni los puntos específicos de la agenda bilateral.

La información fue dada a conocer en una publicación del propio Secretario en la red social X y la nota fue reportada como en desarrollo.