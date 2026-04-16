México y EU celebrarán segunda ronda de revisión del T-MEC el 20 de abril

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibirá el 20 de abril a Jamieson Greer, titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), en el marco de la segunda ronda de conversaciones bilaterales para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El encuentro fue anunciado por Marcelo Ebrard, Secretario de Economía, durante la conferencia matutina de Sheinbaum Pardo.

Ebrard explicó que Greer llegará a México la noche del 19 de abril y permanecerá en el País hasta la mañana del 21 de abril, con una agenda concentrada en sesiones técnicas.

“Todo el lunes vamos a estar trabajando, va a haber sesiones para revisar sector por sector, cosas que nos importan y nos interesan, acero y aluminio, industria automotriz, todo el sector agropecuario, las preocupaciones que tenemos y las propuestas que tenemos, temas como reglas de origen y coordinación de las políticas comerciales entre los países”, detalló.

La delegación mexicana presentará propuestas orientadas a la sustitución de importaciones, en línea con proyectos de inversión que buscan relocalizar producción en territorio nacional.

Ebrard subrayó que el objetivo central es reducir la dependencia de importaciones provenientes de terceros países mediante la atracción de inversión directa a México.

“¿Qué efecto va a tener? Reducir importaciones de otras partes del mundo que ahora se van a llevar a cabo en este caso en México”, afirmó.

Respecto a la crisis del cierre de la frontera estadounidense al ganado mexicano por la presencia del gusano barrenador, Ebrard aclaró que el asunto no forma parte de la agenda formal con Greer, dado que el tema no corresponde a las atribuciones de la USTR dentro del Gobierno de Estados Unidos.

No obstante, indicó que México buscará plantearlo en el bloque de conversaciones con el sector agropecuario.

“Hay una reunión, ¿en esa reunión qué se va a tratar? Tomate, aguacate, frambuesas, todo lo que son las exportaciones mexicanas, cómo están evolucionando, qué sucedió con la cuota compensatoria, etcétera, y ahí vamos a mencionar este tema”, agregó.

La segunda ronda de pláticas sobre el T-MEC se produce en un contexto de tensiones comerciales vigentes entre Washington y sus principales socios, en medio del proceso de revisión ordinaria del tratado previsto para 2026.

México, Estados Unidos y Canadá están obligados a efectuar una revisión conjunta del acuerdo comercial este año, con la posibilidad de extender su vigencia o renegociar sus términos.

La visita de Greer a la Ciudad de México representa la segunda ocasión en que funcionarios de alto nivel de ambos gobiernos se reúnen presencialmente para avanzar en ese proceso.