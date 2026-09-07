México y EU despliegan operación antidrones ‘Águila Alta’ en frontera Tijuana-San Diego

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó el 7 de septiembre de 2026 que las Fuerzas Armadas de México y de Estados Unidos, junto con agencias estadounidenses encargadas del cumplimiento de la ley, ejecutan la operación binacional antidrones denominada “Águila Alta” en la franja fronteriza de Tijuana, Baja California, y San Diego, California. El despliegue comenzó el 31 de agosto y concluirá el 21 de septiembre de 2026.

Según un comunicado de la dependencia federal, la operación tiene como finalidad contar con una frontera más segura mediante la detección e inhabilitación de drones de uso comercial que son empleados por delincuentes en la frontera común para vigilar a las autoridades durante el tráfico de personas y drogas.

Las acciones se desarrollan en el marco de los trabajos del Grupo Bilateral de Implementación México-Estados Unidos, bajo el esquema de operaciones concurrentes u “operaciones espejo”, que consisten en reconocimientos simultáneos a lo largo de la frontera común, con cada fuerza dentro de su propio territorio.

La primera fase se realizó del 31 de agosto al 2 de septiembre de 2026 en Tijuana y San Diego, con un ejercicio de coordinación respecto a la problemática de drones que culminó con reconocimientos terrestres simultáneos, cada fuerza dentro de su territorio, para delimitar el área de operación. La segunda fase se materializa a partir del 7 de septiembre de 2026 y hasta el día 21 del mismo mes y año, mediante el despliegue de las fuerzas en la franja fronteriza de cada país, apoyadas con equipos antidron fijos y móviles.

Sedena señaló que la cooperación se desarrolla bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y al territorio de cada nación, con pleno respeto a la soberanía de cada Estado.

La dependencia federal precisó que estos operativos resultan similares a los efectuados entre el 17 y el 31 de marzo de 2026 en Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas.

El anuncio coincidió con información respecto al incremento en el uso del sistema estadounidense de armas láser de alta energía (AMP-HEL) para derribar drones vinculados con el crimen organizado en la franja fronteriza común. Reportes oficiales indican que en lo que va de 2026 Estados Unidos neutralizó 300 drones asociados a actividades ilícitas en la frontera con México, de los cuales cien correspondieron únicamente al mes de agosto.