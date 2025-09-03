México y EU establecen grupo de alto nivel contra cárteles; reafirman cooperación en seguridad

Los gobiernos de México y Estados Unidos anunciaron que reafirmaron su compromiso en materia de seguridad, con el principal objetivo de trabajar juntos para desmantelar el crimen organizado transnacional, mediante una cooperación reforzada entre las respectivas instituciones de seguridad nacional, cuerpos de seguridad y autoridades judiciales.

En un comunicado conjunto -difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores-, tras la reunión entre la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Marco Antonio Rubio García, Secretario de Estado de Estados Unidos, ambos gobiernos informaron que establecieron un “grupo de implementación de alto nivel”, mismo que se reuniría regularmente para dar seguimiento a compromisos mutuos y las acciones tomadas dentro de sus propios países.

El compromiso adoptado por ambas naciones incluiría medidas para contrarrestar a los cárteles, fortalecer la seguridad fronteriza, eliminar los túneles fronterizos clandestinos, abordar los flujos financieros ilícitos, mejorar la colaboración para prevenir el robo de combustible, incrementar las inspecciones, investigaciones y procesos judiciales para detener el flujo de drogas y armas.

“Los gobiernos de México y Estados Unidos reafirman su cooperación en materia de seguridad, la cual se basa en los principios de reciprocidad, respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, así como en la confianza mutua”, indicaron ambos países.

“El objetivo es trabajar juntos para desmantelar el crimen organizado transnacional mediante una cooperación reforzada entre nuestras respectivas instituciones de seguridad nacional, cuerpos de seguridad y autoridades judiciales. Además, colaboramos para atender el movimiento ilegal de personas a través de la frontera”, señalaron.

Esta cooperación, a través de acciones específicas e inmediatas, expusieron, fortalecerá la seguridad a lo largo de la frontera compartida, detendrá el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas, y pondrá fin al tráfico de armas.

Indicaron que los dos gobiernos han establecido un grupo de implementación de alto nivel que se reunirá regularmente para dar seguimiento a los compromisos mutuos y las acciones tomadas dentro de sus propios países, incluyendo medidas para contrarrestar a los cárteles, fortalecer la seguridad fronteriza, eliminar los túneles fronterizos clandestinos, abordar los flujos financieros ilícitos, mejorar la colaboración para prevenir el robo de combustible, incrementar las inspecciones, investigaciones y procesos judiciales para detener el flujo de drogas y armas.

“Nuestra estrecha coordinación nos ha permitido asegurar la frontera, reducir el tráfico de fentanilo y avanzar en el intercambio de inteligencia, todo dentro de nuestros respectivos marcos legales. Los dos gobiernos tienen la intención de fortalecer aún más la colaboración en materia de salud pública y coordinar campañas para prevenir el abuso de sustancias ilícitas y opioides. Ambos gobiernos reafirman su determinación de cooperar, proteger a nuestros ciudadanos y hacer que nuestras comunidades sean más seguras”, finalizó el comunicado conjunto.