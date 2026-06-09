México y EU fijarán agenda de seguridad en reunión bilateral del viernes en CDMX

México y Estados Unidos celebrarán este viernes 13 de junio de 2026 una reunión bilateral en materia de seguridad en la Ciudad de México, con la participación de representantes de la Embajada estadounidense y funcionarios del Gabinete de Seguridad mexicano, en un momento de alta tensión entre ambos países derivada de solicitudes de extradición de funcionarios mexicanos y la presencia no autorizada de agentes de inteligencia en territorio nacional.

Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), confirmó el encuentro y precisó que el grupo bilateral de trabajo revisará temas de seguridad fronteriza, combate al crimen organizado transnacional y finanzas ilícitas. “Esta semana tendremos aquí en la Ciudad de México, una reunión de un grupo bilateral de trabajo para seguir adelante con esta perspectiva”, declaró Velasco.

El encuentro se produce luego de que el embajador de EU en México, Ronald Johnson, pasara una semana en Washington sosteniendo reuniones en la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y el Capitolio, así como con otros actores del Gobierno de Estados Unidos. Johnson publicó este 9 de junio de 2026 en su cuenta de la red social X que la reunión del viernes “refleja el compromiso” del presidente Donald Trump y de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo “de generar resultados concretos para nuestros pueblos y seguir construyendo naciones más seguras, más fuertes y más prósperas.”

La cita bilateral se enmarca en un contexto de creciente fricción entre ambas naciones. El Departamento de Justicia de EU solicitó formalmente la detención con fines de extradición de 10 funcionarios y ex funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. A ello se suma la controversia generada por la presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el estado de Chihuahua sin autorización del Gobierno mexicano.

En paralelo a los preparativos de la reunión, Velasco sostuvo una llamada telefónica de aproximadamente media hora con Marco Antonio Rubio García, titular del Departamento de Estado de EE.UU. (DOS, por sus siglas en inglés), en la que se abordaron los temas de fentanilo, migración y comercio. La conversación generó un diferendo en los comunicados oficiales: mientras el DOS señaló que los funcionarios hablaron sobre fentanilo y cárteles, la Cancillería mexicana no hizo referencia a esos asuntos en su boletín inicial.

Velasco aclaró posteriormente que el tema del fentanilo sí fue abordado y destacó una reducción del 76 por ciento en las incautaciones de esa sustancia en la frontera entre el inicio de la administración de Sheinbaum Pardo y el último mes con datos disponibles. El canciller anticipó además que buscará un encuentro presencial con Rubio García. “El Secretario Rubio me dijo que está dando seguimiento personalmente a este tema, y pues vamos a estar ambos en comunicación sobre esto y otros asuntos”, señaló.

El titular de la SRE subrayó que el diálogo bilateral continuará bajo los principios acordados por ambos gobiernos y que la comunicación con Washington es permanente, en tanto ambas partes buscan estabilizar una relación que atraviesa una de sus etapas de mayor tensión en años recientes.