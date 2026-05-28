México y EU inician revisión formal del T-MEC con tres rondas pactadas

México y Estados Unidos iniciaron el 27 de mayo la primera ronda formal de negociaciones bilaterales para la Revisión Conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), con una agenda que se extenderá en tres encuentros escalonados hasta el mes de julio y que confirma que el proceso irá más allá del plazo oficial del 1 de julio, informaron conjuntamente la Secretaría de Economía y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).

La delegación estadounidense, encabezada por Jeff Goettman, representante comercial adjunto de Estados Unidos y Embajador, llegó a la Ciudad de México para sesionar el 28 y 29 de mayo de 2026 en la sede de la Secretaría de Economía, bajo la conducción de Marcelo Ebrard.

La comitiva incluyó una representación bipartidista del Comité de Medios y Árbitros del Congreso de Estados Unidos (Ways and Means), así como alrededor de 60 empresarios de distintos sectores.

“Les confirmo que el día de hoy llega la delegación de la USTR para sostener conversaciones formales relacionadas a la revisión del T-MEC. Trabajaremos mañana y viernes a partir de las 9:00 horas y la sede será la Secretaría de Economía”, informó Ebrard a través de sus redes sociales.

En la primera ronda estuvo ausente Jamieson Greer, titular de la USTR y figura central de las negociaciones comerciales de la administración del Presidente Donald Trump, quien fue convocado a una reunión de gabinete en Washington el mismo 27 de mayo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que la ausencia del funcionario redujera la importancia de los trabajos y confirmó que Greer mantendría comunicación con Ebrard a través de videoconferencia.

La agenda de la primera ronda incluye seguridad económica, reglas de origen para productos industriales clave, dispositivos médicos, avances en materia laboral y el estatus de acuerdos sobre minerales críticos.

Para la segunda ronda, programada en Washington los días 16 y 17 de junio, se prevé abordar agricultura, ganadería y condiciones de competencia equitativas.

Una tercera ronda tendrá lugar en la Ciudad de México durante la semana del 20 de julio, fecha posterior al plazo oficial del 1 de julio.

“Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum les informo que hemos convenido con la USTR una segunda ronda de conversaciones en Washington el 16 y 17 de junio y una tercera ronda en México el 20 de julio”, precisó Ebrard.

Entre los temas que México planteará figuran los aranceles impuestos al sector siderúrgico y a la industria automotriz.

Ebrard subrayó que el gravamen del 50 por ciento aplicado al acero y aluminio carece de justificación y resulta insostenible para las exportaciones mexicanas, y que en materia automotriz se requiere un enfoque sistémico que contemple no solo las tarifas sino el conjunto del sistema arancelario y las reglas de origen.

“Lo que nosotros vamos a plantear es lo que hemos dicho en otras ocasiones: en el caso del acero y el aluminio el tema del 50 por ciento es insostenible, no tiene una justificación. En el caso de la industria automotriz sostenemos que debe haber un enfoque sistémico”, declaró.

Respecto al calendario extendido, Ebrard Casaubón reiteró que México no tiene prisa en cerrar la negociación, pero que avanzar resulta indispensable para evitar incertidumbre en los mercados.

“Significa que todavía no hemos terminado todos los temas y quisimos tener un escenario hacia adelante sobre cuáles son los siguientes pasos a dar. Todavía no llegamos a ese punto (sobre revisiones anuales), lo que sí tenemos acordado es cuáles son los siguientes pasos; son temas muy complejos. México no tiene prisa, pero está avanzando”, indicó.

La semana del 20 de julio, ya transcurrida la fecha oficial de revisión del 1 de julio, se prevé que se definan los pasos subsecuentes del proceso.

El 26 de mayo, Greer afirmó en un foro en Nueva York que Washington tiene previsto imponer aranceles a los socios del T-MEC con quienes tenga un déficit comercial elevado.

“Vamos a aplicar aranceles mientras tengamos un déficit comercial gigantesco”, sostuvo.

Ebrard consideró que el inicio de las rondas refleja en sí mismo la relevancia estratégica que ambas partes reconocen en el tratado.

“Que se haya dado a conocer hoy qué sigue es sumamente importante, porque te dice cuáles son los siguientes pasos y qué relevancia le otorga Estados Unidos a esto”, afirmó.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, subrayó por su parte la disposición de ambos países para fortalecer y modernizar la relación económica.

“Juntos, seguiremos fortaleciendo y modernizando la relación económica más grande de la historia para la prosperidad y el bienestar de nuestros pueblos y nuestro futuro compartido”, señaló.

Canadá no ha sido incluido en los trabajos de esta primera fase bilateral, y el Secretario de Economía declinó ofrecer una fecha aproximada para su integración formal al proceso.