México y EU lanzan campaña multimedia contra el gusano barrenador del ganado

El Gobierno de México y el de Estados Unidos pusieron en marcha una campaña conjunta de información y prevención contra el gusano barrenador, plaga altamente destructiva que representa una amenaza para la ganadería, los medios de vida rurales, la seguridad alimentaria y el comercio agropecuario binacional.

La iniciativa está dirigida principalmente a productores pecuarios, médicos veterinarios, comunidades rurales y personal de sanidad animal.

Según un comunicado de la Embajada de Estados Unidos en México, en la campaña colaboran el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de México.

Los materiales educativos fueron desarrollados en español e incluyen videos cortos y de formato largo, mensajes de audio para radio y plataformas digitales, así como materiales gráficos para su difusión en distintos canales.

El objetivo central de la campaña es lograr una detección oportuna y evitar la propagación de la plaga, cuya reaparición en algunas regiones de México fue señalada por la Embajada como la razón que subraya la importancia de la prevención, la notificación inmediata y el tratamiento adecuado de los animales afectados.

Los contenidos orientan a la población sobre cómo identificar infestaciones en el ganado y qué medidas tomar para reducir riesgos.

El contexto de la campaña se enmarca en episodios previos en los que Estados Unidos cerró en dos ocasiones su frontera al ingreso de ganado mexicano a consecuencia de casos detectados de la plaga, lo que evidenció el impacto directo que la enfermedad tiene sobre el comercio agropecuario entre ambas naciones.

La Embajada subrayó que “la comunicación y la educación pública son pilares fundamentales para lograr una contención y erradicación efectivas, especialmente en comunidades rurales y zonas productoras de ganado”.

Con esta iniciativa, los dos países reafirmaron su compromiso con la protección de la salud animal y la estabilidad del comercio agropecuario.

”Mediante la cooperación continua y la responsabilidad compartida, México y Estados Unidos reafirman su compromiso con la protección de la salud animal, el fortalecimiento de las comunidades rurales y la estabilidad del comercio agropecuario”, indicó.