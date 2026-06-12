$!México y EU se comprometen a mantener coordinación en seguridad contra cárteles, migración y tráfico de armas

México y Estados Unidos reafirmaron su compromiso de mantener la coordinación permanente en materia de seguridad para combatir a cárteles y organizaciones criminales,

Al concluir una reunión del Grupo Bilateral de Implementación (GBI) en la Embajada de Estados Unidos en México, ambas administraciones señalaron que fortalecerán la colaboración y la coordinación mediante encuentros periódicos para enfrentar amenazas comunes “y avanzar hacia una región más segura y próspera”.



Grupo bilateral en marcha

En un comunicado, se indicó que durante la visita del Secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, a la nueva Embajada de EU, pusieron en marcha dicho grupo, pues funcionarios estadounidenses y mexicanos encabezarán una nueva etapa de la cooperación bilateral.

“El BIG representa la siguiente etapa en la evolución de nuestra cooperación. Nos permitirá hacer nuestra coordinación más eficaz y constante, con un mayor enfoque en la implementación y los resultados. La participación de 15 agencias del Gobierno de los Estados Unidos, junto con sus contrapartes de México, refleja la seriedad de este esfuerzo y nuestro compromiso compartido de generar resultados medibles”, se comentó.

“Bajo el liderazgo del Presidente Trump y la Presidenta Sheinbaum, nuestros países trabajan juntos para detener el flujo de fentanilo y otras drogas ilícitas, armas de fuego ilegales y personas; combatir a las organizaciones criminales transnacionales; fortalecer la seguridad fronteriza; frenar la migración ilegal; desmantelar redes de financiamiento ilícito y robo de combustible; y enfrentar amenazas emergentes mediante el uso de tecnologías avanzadas y otras herramientas”.

“Las personas en ambos lados de nuestra frontera merecen vivir seguras y en paz, libres de la intimidación, la corrupción y el miedo que imponen los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales”, señaló el grupo en un comunicado.

Aseguraron que los ciudadanos de ambos países “merecen vivir libres de la violencia, la corrupción y la intimidación generadas por estos grupos”.

“Las conversaciones se centraron en áreas clave de cooperación, incluyendo el combate al crimen organizado y al robo de combustible, el fortalecimiento de la seguridad fronteriza, la contención de la migración ilegal y el tráfico de armas, así como el avance en la colaboración y coordinación frente a amenazas y herramientas emergentes, incluidos los drones”, declaró el grupo.

Los representantes de 15 agencias gubernamentales de Estados Unidos y mexicanas sostuvieron una reunión de trabajo enfocada en impulsar resultados inmediatos en materia de seguridad.

Dichas conversaciones se centraron en el combate al crimen organizado, tráfico de drogas y armas, robo de combustible, seguridad fronteriza, migración ilegal y la atención de amenazas emergentes, incluido el uso de drones por parte de grupos delictivos.

“El GBI ilustra cómo la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y México continúa evolucionando y profundizándose. Esta iniciativa representa la siguiente etapa de nuestros esfuerzos conjuntos para generar resultados concretos que garanticen la seguridad y el bienestar de nuestros pueblos”.



Reunión acordada para revisar temas de seguridad

Este viernes, autoridades de México y Estados Unidos mantuvieron una reunión de seguimiento al Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, la cual fue acordada el pasado 21 de mayo.

En dicha reunión, se encontraban el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, así como el canciller Roberto Velasco.

De acuerdo con información del Gobierno de México, ambas delegaciones reiteraron que la cooperación entre estos países se sustenta en cuatro principios: respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial; confianza mutua, responsabilidad compartida y diferenciada; y coordinación sin subordinación.

Asimismo, revisarán los avances de la cooperación bilateral en seguridad, enmarcados en el Programa el cual fue acordado en septiembre de 2025, y cuyos mecanismos de coordinación de alto nivel permiten evaluar periódicamente resultados y fortalecer la colaboración entre autoridades de ambos países.