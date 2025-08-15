$!México y Guatemala reafirman compromisos en cooperación para el desarrollo, seguridad, trenes, energía y medio ambiente

PETÉN, Guatemala._ En el encuentro bilateral realizado este viernes en Petén, Guatemala, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el Mandatario del país sede, Bernardo Arévalo de León, reafirmaron compromisos concretos en cooperación para el desarrollo, seguridad, infraestructura ferroviaria, energía y medio ambiente. Sheinbaum Pardo destacó que la relación bilateral de México y Guatemala es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando existe voluntad política, respeto mutuo y amor al pueblo, ya que aseguró que la cooperación entre las dos naciones no es una opción, sino un deber fraterno. “Nuestra historia nos ha enseñado que las grandes transformaciones no se construyen en el aislamiento, sino desde la unión y la cooperación. Y hoy México y Guatemala demostramos la voluntad de que dos naciones hermanas, con gobiernos comprometidos con la justicia y sus pueblos, pueden avanzar juntas hacia un futuro más digno, más equitativo y más libre”, expresó en un mensaje a medios realizado en el Comando Aéreo del Norte de Guatemala.

La Presidenta de México detalló que los compromisos consisten en: Seguridad: que las fronteras de ambos países sean espacios de paz, donde se proteja a las personas y se combata el crimen que atenta contra el bienestar de los pueblos. Infraestructura ferroviaria: impulsar proyectos que conecten las economías y fortalezcan el comercio, el turismo y la integración regional. Energía: soluciones limpias y sustentables que permitan la interconexión para el crecimiento y garantizar la seguridad energética, así como la eficiencia en el suministro sin comprometer el porvenir de las futuras generaciones. Medio ambiente: acciones coordinadas en defensa de la riqueza natural compartida: bosques, selvas, ríos y lagos. Cooperación para el desarrollo: Polos de Desarrollo para el Bienestar para incentivar el progreso de la frontera y de ambos países.

Sheinbaum Pardo destacó que México reconoce y aplaude el compromiso del Presidente Arévalo con la transparencia y el empeño para gobernar con la mirada en el pueblo, por lo que hizo un llamado para que ambas naciones continúen caminando juntas. “Sigamos caminando juntos, Presidente Arévalo; sigamos defendiendo la soberanía, la dignidad y la esperanza de nuestros pueblos, sigamos construyendo puentes de cooperación, amistad y solidaridad, porque cuando dos naciones soberanas caminan lado a lado, no hay desafío que no podamos enfrentar ni sueño que no podamos alcanzar”, agregó.