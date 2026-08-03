México y Japón fortalecen alianza con acuerdos en comercio, ciencia y tecnología

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, recibió al ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, para dialogar sobre el fortalecimiento de la Asociación Estratégica Global México-Japón, con acuerdos en materia política, económica, científica y tecnológica, así como nuevos mecanismos de cooperación bilateral.

Durante el encuentro, celebrado en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Velasco expresó la solidaridad del gobierno y del pueblo mexicano por la pérdida de vidas humanas y los daños ocasionados por los sismos registrados el pasado 28 de julio en la prefectura de Kumamoto, Japón.

Ambos funcionarios acordaron establecer un Grupo de Trabajo para impulsar nuevas áreas de colaboración y fortalecer la relación bilateral durante las próximas décadas, en el marco de los preparativos por el 140 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, que se conmemorará en 2027.

“Vivimos un momento inédito: por primera vez, una mujer encabeza el gobierno de México y una mujer el de Japón. Bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la primera ministra Sanae Takaichi, aspiramos a consolidar el diálogo político, económico y de cooperación científica y tecnológica”, señaló Velasco Álvarez.

México y Japón lanzan diálogo económico de alto nivel

Como parte de los acuerdos alcanzados, los cancilleres anunciaron el lanzamiento del Diálogo Económico de Alto Nivel México-Japón, un mecanismo que buscará ampliar el comercio bilateral, fortalecer las cadenas de suministro estratégicas e impulsar proyectos conjuntos en sectores como inteligencia artificial y economía digital.

De acuerdo con la SRE, el intercambio comercial entre ambos países alcanzó 9.9 mil millones de dólares entre enero y mayo de 2026, cifra que representó un incremento de 4 % respecto al mismo periodo del año anterior. En este contexto, los funcionarios destacaron la importancia del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico y las oportunidades para ampliar inversiones japonesas dentro del Plan México.

“El diálogo este año ha sido constante y de alto nivel: contacto directo entre la presidenta Sheinbaum y la primera ministra Takaichi, comunicación permanente entre cancilleres y la undécima reunión del mecanismo de consultas políticas”, afirmó el titular de la SRE.

Además, México y Japón acordaron fortalecer la cooperación para el desarrollo mediante sus agencias especializadas, con un programa conjunto para atender la problemática del sargazo en el Mar Caribe. La iniciativa busca ampliar capacidades institucionales y contribuir a mitigar los efectos de este fenómeno ambiental.

Velasco destacó que la relación entre ambos países tiene más de cuatro siglos de historia y recordó episodios como el rescate de la tripulación del galeón San Francisco en 1609 y la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación en 1888, considerado el primer acuerdo de Japón con un país latinoamericano en condiciones de igualdad.