México y Suiza acuerdan modernizar su relación económica y ampliar cooperación internacional

México y Suiza acordaron fortalecer su relación bilateral mediante la actualización del acuerdo comercial entre ambos países, impulsar nuevas inversiones del país europeo en sectores estratégicos, así como mantener una coordinación estrecha en foros multilaterales para promover el respeto al derecho internacional, los derechos humanos, la solución pacífica de controversias y la protección del medio ambiente.

Los acuerdos fueron anunciados este miércoles por la Presidenta Claudia Sheinbaum y el Presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, al término de la reunión que sostuvieron en Palacio Nacional, donde también encabezaron un encuentro con empresarios suizos y posteriormente ofrecieron una conferencia de prensa conjunta.

Parmelin fue recibido por Sheinbaum en la ceremonia oficial de bienvenida realizada en el Patio de Honor de Palacio Nacional, en la que ambos mandatarios estuvieron acompañados por Caroline Parmelin, esposa del Presidente suizo, tras lo que sostuvieron una reunión de trabajo con integrantes de sus respectivos gabinetes, además de un encuentro con la delegación económica que acompañó al Mandatario suizo.



Actualización comercial y cooperación multilateral

Durante la conferencia, Sheinbaum informó que uno de los principales acuerdos fue avanzar en la actualización del acuerdo comercial vigente entre México y Suiza.

“Acordamos seguir trabajando sobre ese acuerdo comercial, actualizarlo (...) y nos interesa seguir trabajando con Suiza en el acuerdo comercial que tenemos con este país hermano”, dijo.

La Presidenta explicó que, además de la agenda económica y de inversiones, ambos gobiernos dialogaron sobre temas internacionales y coincidieron en fortalecer la cooperación multilateral. Señaló que México y Suiza comparten una visión basada en la solución pacífica de las controversias, el respeto al derecho internacional y el fortalecimiento de las instituciones multilaterales.

Añadió que ambos países también coincidieron en la importancia de proteger los derechos humanos, mantener una participación activa en las Naciones Unidas y respaldar los compromisos internacionales en materia ambiental, entre ellos la Convención sobre Cambio Climático y la coalición de alta ambición para poner fin a la contaminación por plásticos.