México y Suiza acuerdan modernizar su relación económica y ampliar cooperación internacional

México y Suiza acordaron fortalecer su relación bilateral mediante la actualización del acuerdo comercial entre ambos países, impulsar nuevas inversiones del país europeo en sectores estratégicos, así como mantener una coordinación estrecha en foros multilaterales para promover el respeto al derecho internacional, los derechos humanos, la solución pacífica de controversias y la protección del medio ambiente.
Los acuerdos fueron anunciados este miércoles por la Presidenta Claudia Sheinbaum y el Presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, al término de la reunión que sostuvieron en Palacio Nacional, donde también encabezaron un encuentro con empresarios suizos y posteriormente ofrecieron una conferencia de prensa conjunta.
Parmelin fue recibido por Sheinbaum en la ceremonia oficial de bienvenida realizada en el Patio de Honor de Palacio Nacional, en la que ambos mandatarios estuvieron acompañados por Caroline Parmelin, esposa del Presidente suizo, tras lo que sostuvieron una reunión de trabajo con integrantes de sus respectivos gabinetes, además de un encuentro con la delegación económica que acompañó al Mandatario suizo.
Actualización comercial y cooperación multilateral
Durante la conferencia, Sheinbaum informó que uno de los principales acuerdos fue avanzar en la actualización del acuerdo comercial vigente entre México y Suiza.
“Acordamos seguir trabajando sobre ese acuerdo comercial, actualizarlo (...) y nos interesa seguir trabajando con Suiza en el acuerdo comercial que tenemos con este país hermano”, dijo.
La Presidenta explicó que, además de la agenda económica y de inversiones, ambos gobiernos dialogaron sobre temas internacionales y coincidieron en fortalecer la cooperación multilateral. Señaló que México y Suiza comparten una visión basada en la solución pacífica de las controversias, el respeto al derecho internacional y el fortalecimiento de las instituciones multilaterales.
Añadió que ambos países también coincidieron en la importancia de proteger los derechos humanos, mantener una participación activa en las Naciones Unidas y respaldar los compromisos internacionales en materia ambiental, entre ellos la Convención sobre Cambio Climático y la coalición de alta ambición para poner fin a la contaminación por plásticos.
Alianzas en cultura, ciencia y educación
En materia de patrimonio cultural, Sheinbaum destacó la cooperación que mantienen ambos países para combatir el tráfico ilícito de bienes culturales y lograr la restitución de piezas arqueológicas mexicanas.
“Desde 2018, 67 objetos culturales han regresado a la nación. Cada pieza que regresa es memoria que vuelve a casa”, detalló.
La Mandataria informó además que México y Suiza acordaron fortalecer la cooperación en educación, ciencia e innovación. Indicó que, tras la reunión presidencial, representantes de distintas secretarías del Gobierno de México continuarían los trabajos con la delegación suiza para dar seguimiento a los acuerdos alcanzados.
Asimismo, señaló que durante el encuentro con empresarios suizos se presentaron las acciones emprendidas por el gobierno de México para agilizar trámites relacionados con inversiones y se expusieron las capacidades de los ingenieros mexicanos para participar en proyectos de empresas interesadas en establecerse en el País.
Crecimiento del intercambio económico
En cuanto al rubro económico, ambos mandatarios destacaron el crecimiento de la relación comercial y de las inversiones entre los dos países. Parmelin señaló que Suiza es actualmente el sexto país por volumen de inversión en México y afirmó que en 2025 las inversiones suizas alcanzaron 2 mil 300 millones de dólares.
Por su parte, Sheinbaum informó que el comercio bilateral ascendió ese mismo año a 4 mil 272 millones de dólares, cifras que, señalaron, respaldan el interés de seguir fortaleciendo la relación económica y actualizar el acuerdo comercial vigente.
Durante su intervención, Parmelin destacó que acudió a México acompañado por una delegación empresarial interesada en ampliar su presencia en el país e impulsar nuevas inversiones.
“Hoy en día me acompaña una delegación económica de alto nivel compuesta de empresas que quieren reforzar su presencia aquí en México o quieren venir a instalarse. Empresas que gracias a sus inversiones y sus capacidades contribuirán a la implementación del Plan México de la presidenta Sheinbaum”, expresó
El Presidente suizo señaló que los flujos comerciales y de inversión entre ambos países han aumentado de manera constante y afirmó que durante la reunión analizaron mecanismos para fortalecer aún más esa relación.
Valores compartidos ante el contexto global
El Mandatario suizo consideró que el contexto internacional hace necesario estrechar la cooperación entre países con principios comunes.
“Vivimos tiempos muy difíciles, razón por la cual es todavía más importante que estados que comparten valores e intereses consoliden todavía más sus relaciones”, sostuvo.
Durante la conferencia, ambos mandatarios recordaron que en 2026 se conmemoran 80 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Suiza, mientras que en 2027 se cumplirán 200 años de la apertura del primer consulado suizo en territorio mexicano.