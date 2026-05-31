$!‘México ya cambió, nada ni nadie va a detener la transformación’: Claudia Sheinbaum

MÉXICO._ Desde el Monumento a la Revolución, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó que México ya cambió y aseguró que nada ni nadie detendrá la transformación que vive con un pueblo despierto y organizado que decide su destino como país libre, democrático, independiente y soberano, el cual colabora, se coordina, pero nunca se subordina. Por ello convocó a salir, a partir de la próxima semana, a todas las plazas públicas a realizar asambleas e informar al pueblo que la patria no se vende, sino que se le ama y se le defiende y que en México no se aceptan injerencias. “México ya cambió. Nada ni nadie va a detener la Transformación de nuestra patria. Esa es la nueva realidad. México es un país democrático. Es falso que ‘queremos ser dictadura’ o ‘que apoyemos la censura’. Todo lo contrario. Quizá somos el país que goza de las mayores libertades en el mundo. Porque este movimiento nació del pueblo, camina con el pueblo, y gobierna para el pueblo. Ya no son los tiempos de los privilegios y de la corrupción. Se acabó la época en que unos cuantos saqueaban a México, mientras millones sufrían abandono y pobreza. Hoy el pueblo está despierto, consciente y organizado”, sostuvo. “Y por eso lo decimos con firmeza: ni los corruptos de antes que quieren regresar al poder, ni quienes pretenden utilizar al movimiento de Transformación para proteger intereses personales, ni ningún agente extranjero que quiera imponer condiciones a nuestra nación, van a doblegar la dignidad del pueblo de México. Por eso, les pregunto: ¿Quién decide en México: las agencias extranjeras o el pueblo? ¡El pueblo! ¿Quién decide en México: los grandes intereses económicos o el pueblo? ¡El pueblo! ¿Vamos a defender la soberanía y la independencia de México? ¡Sí! ¿Vamos a defender la Transformación? ¡Sí!”.

La Presidenta convocó a que, a partir de la próxima semana, los ciudadanos salgan a las plazas públicas a realizar asambleas informativas, repartir volantes y periódicos, e informar al pueblo de que la patria no se vende. “¡La patria se ama y se defiende! A todas y todos los mexicanos, podemos tener diferencias, pero hay algo que todas y todos deberíamos estar de acuerdo: ¡en México decidimos las y los mexicanos!”, puntualizó en su informe Honestidad, Resultados, Amor al Pueblo y a la Patria. Rendición de Cuentas a Dos Años del Triunfo, ante 850 mil personas que asistieron tanto en el Monumento a la Revolución como en las plazas públicas de 30 estados del País. La Jefa del Ejecutivo federal destacó que durante los 20 meses que lleva su Gobierno se ha conducido con honradez, por ello se redujo 10 por ciento el gasto corriente; se incrementó la recaudación de 2024 a 2025 en 4.8 por ciento en términos reales y sin aumentar impuestos; en el primer trimestre de 2026 se alcanzó récord en Inversión Extranjera Directa con 23 mil 591 millones de dólares; el desempleo se ubica en solo 2.5 por ciento; se han creado 669 mil empleos; la inflación y las tasas de interés disminuyeron. Además, señaló que los 24 productos de la canasta básica han reducido su precio en 12 por ciento; el peso se ubica en 17.40 pesos por dólar, por lo que es la segunda moneda que más se ha apreciado frente al dólar; la deuda de los requerimientos financieros del sector público se ubicó en 50.3 por ciento del Producto Interno Bruto al cierre del primer trimestre de 2026; en 2025 el déficit disminuyó en 1.5 por ciento del PIB; incrementaron las exportaciones y se tiene balanza comercial positiva y el turismo aumentó en 10.2 por ciento.

En seguridad, destacó que se combate la corrupción y la colusión con la delincuencia por lo que ha procedido contra autoridades de todos los partidos políticos; con la Estrategia Nacional de Seguridad se han reducido en 49 por ciento los homicidios dolosos y 20 por ciento los delitos de alto impacto. “Nosotros no hacemos la guerra como en el pasado, nosotros construimos paz con justicia”, comentó. Respecto a la relación con Estados Unidos, puntualizó que ha sido muy clara en que para disminuir la violencia en México es indispensable detener el tráfico ilegal de armas hacia el País y es fundamental que atiendan el grave problema de consumo de drogas que existe en su territorio, por ello, detalló que desde la nación se continuará colaborando por convicción humanista. Detalló que al cierre del 2026 los Programas para el Bienestar llegarán a 42 millones 860 mil 296 derechohabientes. Mientras que en empleos, puntualizó que el salario mínimo mensual pasó de 2 mil 650 pesos en 2018 a más de 9 mil 582 pesos en 2026, 154 por ciento de aumento en términos reales, en la frontera norte el salario mínimo alcanza los 13 mil 226 pesos mensuales. El salario medio alcanzó un máximo histórico de 20 mil 212 pesos; las y los trabajadores de aplicaciones ya cuentan con seguro social y este mes recibieron por primera vez reparto de utilidades; se creó el sello laboral para la exportación de productos agropecuarios, se garantiza la seguridad social, así como el salario de las y los jornaleros agrícolas y se aprobó la semana laboral de 40 horas.