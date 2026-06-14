Michoacán investiga narcocorrido interpretado en el Congreso; analizan posible apología del delito

El gobierno de Michoacán inició una investigación para determinar si durante un evento conmemorativo por el Día del Padre realizado en instalaciones del Congreso del Estado se incurrió en actos de presunta apología del delito, luego de que una agrupación musical interpretara un corrido relacionado con un líder criminal.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, la indagatoria se deriva de los hechos ocurridos el pasado 10 de junio en el recinto legislativo, donde se presentó la agrupación Carnavalito como parte de una celebración organizada en el Congreso local.

El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que las autoridades estatales revisan las circunstancias en las que se desarrolló el evento, particularmente la interpretación de un tema musical que presuntamente promueve o exalta conductas ilícitas.

Según el funcionario, la revisión se realiza con base en las disposiciones del Código Penal vigente en Michoacán, que contempla sanciones para la difusión, promoción o exaltación de actividades vinculadas con la delincuencia en espectáculos y eventos públicos o privados celebrados en la entidad.

La investigación también incluye a la agrupación musical Carnavalito, debido a que durante su presentación en el Congreso del Estado se interpretó una canción que presuntamente podría constituir apología del delito.

El caso se da después de que diversos medios documentaran que durante el festejo fue interpretado el corrido “Se les peló Baltazar”, una composición relacionada con Baltazar Saucedo Estrada, alias “El Balta”, identificado como uno de los primeros socios de Ismael El Mayo Zambada, fundador del Cartel de Sinaloa, y actualmente preso en Estados Unidos.

Diputado invitó a la agrupación al Congreso

De acuerdo con reportes, la presentación musical fue realizada en el marco de una celebración organizada por Baltazar Gaona García, diputado local del Partido del Trabajo y presidente de la Mesa Direectiva, quien habría invitado a la banda al recinto legislativo como parte de las actividades alusivas al Día del Padre.

Asimismo, en una publicación difundida posteriormente en redes sociales, la agrupación agradeció al legislador la invitación para presentarse en el Congreso del Estado, donde participó en el evento conmemorativo.

Ante estos hechos, el gobierno de Michoacán señaló que las autoridades competentes determinarán si existe algún tipo de responsabilidad por parte de los organizadores del evento y de quienes autorizaron su realización, así como la eventual aplicación de sanciones administrativas previstas en la legislación vigente.

Finalmente, la Secretaría de Gobierno reiteró que mantendrá una política de cero tolerancia frente a cualquier manifestación que promueva o glorifique conductas delictivas, independientemente del lugar donde ocurra o de las personas involucradas.