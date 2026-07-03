Michoacán reduce 46% los homicidios dolosos; reportan mil 300 detenciones y golpe a laboratorios de drogas

El Gabinete de Seguridad informó que el promedio diario de homicidios dolosos en Michoacán disminuyó 46 por ciento respecto a su punto más alto de 2025, al pasar de 4.32 casos diarios en enero de ese año a 2.3 en junio de 2026; asimismo, reportó que entre el 1 de octubre de 2024 y el 15 de junio de 2026 fueron detenidas mil 300 personas por delitos de alto impacto, aseguradas mil 400 armas de fuego y destruidos e inhabilitados 30 laboratorios clandestinos para la producción de metanfetaminas.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, realizada este viernes en Morelia, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, presentó los indicadores de incidencia delictiva en la entidad con corte al 30 de junio de 2026, mientras que el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, expuso los resultados operativos del Gabinete de Seguridad.



Reducción en homicidios dolosos

Figueroa señaló que la tendencia mensual del homicidio doloso muestra una disminución sostenida desde el máximo registrado en enero de 2025.

“Hay una disminución de 46 por ciento en el promedio diario de homicidio doloso, pasando de 4.32 en enero de 2025, que fue el punto más alto que vemos en esta serie histórica, a un junio que cerró con 2.3”, dijo.

La funcionaria añadió que junio de 2026 registró el promedio diario de homicidios dolosos más bajo para ese mes desde 2015. Al comparar junio de este año con el mismo mes de 2025, indicó, la reducción fue de 43 por ciento.

Asimismo, explicó que la tendencia anual refleja un descenso continuo después del máximo alcanzado en 2021.

De acuerdo con las cifras preliminares de 2026, el promedio diario de homicidios pasó de 3.5 durante 2025 a 2.2 en lo que va del presente año, lo que representa una reducción de 37 por ciento.

También informó que el promedio diario de delitos de alto impacto mantiene una tendencia descendente. Precisó que el dato preliminar de 2026 representa una disminución de 3 por ciento respecto al cierre de 2025, al pasar de 18.1 delitos diarios, y de mantenerse esa tendencia sería el nivel más bajo de los últimos 11 años.



Golpes al narcotráfico y decomiso de armas

Por su parte, García Harfuch informó que, como resultado de las acciones coordinadas entre las instituciones federales y estatales, del 1 de octubre de 2024 al 15 de junio de 2026 fueron detenidas mil 300 personas por delitos de alto impacto en Michoacán.

El secretario agregó que en ese mismo periodo fueron aseguradas mil 400 armas de fuego, más de 215 mil cartuchos, 6 mil 600 cargadores y más de 35 toneladas de droga.

Además, indicó que el Ejército y la Marina destruyeron e inhabilitaron 30 laboratorios clandestinos y 12 áreas de concentración utilizadas para la producción de metanfetaminas.

García Harfuch explicó que la estrategia de seguridad en la entidad se ha concentrado en reforzar la presencia territorial, desarrollar labores de inteligencia e investigación para detener a generadores de violencia y extorsionadores, fortalecer la coordinación con las autoridades estatales y brindar protección a los sectores productivos, particularmente a productores de aguacate, limón, empacadores, comerciantes y empresarios.



Captura de objetivos prioritarios

Como parte de los resultados recientes, informó sobre la detención en Morelia de Ernesto Rafael “N”, “Sierra 1”, identificado como objetivo prioritario y relacionado con extorsiones, homicidio, secuestro y otros delitos de alto impacto.

Señaló que el detenido contaba con una orden de aprehensión y había evadido previamente dos operativos. En seguimiento a esa acción también fue detenido su hermano, Alfredo “N”, presuntamente vinculado con extorsión, secuestro, homicidio y narcomenudeo.

Añadió que en esos cateos fueron aseguradas armas largas, armas cortas, dosis de metanfetamina y un vehículo.

Asimismo, informó sobre la detención en Uruapan de Óscar “N”, identificado como jefe operativo de un grupo delictivo y relacionado con el delito de extorsión, a quien también le fueron aseguradas armas de fuego y diversas dosis de droga.

En materia de vigilancia marítima, señaló que en el puerto de Lázaro Cárdenas personal de la Secretaría de Marina aseguró 135 kilogramos de cocaína, equipos de comunicación satelital, de localización marítima y suministros estratégicos durante la inspección de un contenedor transportado por un buque.



Combate a la extorsión

Respecto a la estrategia nacional contra la extorsión, informó que en las últimas semanas fueron detenidas seis personas presuntamente dedicadas a ese delito en los sectores maderero, resinero y aguacatero.

Entre las acciones mencionó las detenciones de Norma “N” y Carla Judith “N” en Morelia, donde además fueron recuperados 300 mil pesos en efectivo; la captura de José Guadalupe “N” en Los Reyes de Salgado; el cumplimiento de una orden de aprehensión contra Freddy “N” en Morelia; y la detención de dos presuntos integrantes de un grupo criminal en Uruapan, donde también fueron asegurados alrededor de 200 mil pesos.

El Secretario agregó que únicamente durante el último mes se realizaron 16 acciones operativas relevantes en Michoacán, en las que fueron asegurados 246 artefactos explosivos, ametralladoras, 39 armas largas y 17 mil cartuchos.