Michoacán: se registran balaceras y bloqueos en la Meseta Purépecha tras asesinato de dos policías comunitarios

Los municipios de Charapán y Nahuatzen, en la región de la Meseta Purépecha de Michoacán, registraron este lunes 18 de mayo reportes de enfrentamientos armados, bloqueos carreteros y movilización de corporaciones de seguridad, un día después del asesinato de dos integrantes de la Ronda Comunal “Kuarichas” de la comunidad de Sevina.
A través de videos y fotografías difundidos en redes sociales, pobladores dieron cuenta de diversos hechos de violencia registrados, entre ellos el caso de un grupo de aguacateros que quedó en medio de un intercambio armado.
La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que la Guardia Civil mantiene “control operativo y presencia permanente en Charapán”, donde continúan acciones de vigilancia y prevención por aire y tierra.
En otro comunicado, la SSP indicó que las acciones operativas también se reforzaron en Nahuatzen con presencia policial, recorridos de vigilancia e investigaciones para “preservar el orden, inhibir conductas delictivas y garantizar la tranquilidad de la ciudadanía”.
Refuerzan operativo en Charapán
El gobierno municipal de Charapán informó que, a través de la Dirección de Seguridad Pública y en coordinación con autoridades estatales y federales, se mantiene el seguimiento de los hechos recientes registrados en la región.
“Invitamos a las y los habitantes del municipio y la comunidad de Cocucho a mantener la calma”, señaló el ayuntamiento, al informar que se mantiene coordinación con el gobierno de Michoacán para reforzar la estabilidad y la seguridad en el municipio.
La administración municipal añadió que continuará un “operativo interinstitucional en coordinación con corporaciones de los tres órdenes de gobierno”, con presencia de elementos de seguridad en distintos puntos del municipio y comunidades cercanas.
Por su parte, el gobierno de Nahuatzen confirmó la muerte de dos integrantes de la Ronda Comunal de Sevina y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas. También informó que solicitó “de manera inmediata el apoyo de las autoridades competentes” para realizar las investigaciones correspondientes.
Consejo Indígena condena asesinato de comunitarios
En un comunicado conjunto, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) y la comunidad de Santa María Sevina informaron que el ataque contra los integrantes de la Ronda Comunal “Kuarichas” ocurrió aproximadamente a las 20:30 horas del domingo 17 de mayo.
Las organizaciones identificaron a las víctimas como Jesús Álvarez Gutiérrez e Ignacio Campos Guerrero, además de reportar a otro integrante lesionado de gravedad.
“Nuevamente la comunidad hermana de Santa María Sevina se ve atacada por un grupo del crimen organizado”, señala el documento difundido por el Consejo, que además informó que las comunidades integrantes del organismo se declararon “en estado de alerta máximo”.