Michoacán: se registran balaceras y bloqueos en la Meseta Purépecha tras asesinato de dos policías comunitarios

Los municipios de Charapán y Nahuatzen, en la región de la Meseta Purépecha de Michoacán, registraron este lunes 18 de mayo reportes de enfrentamientos armados, bloqueos carreteros y movilización de corporaciones de seguridad, un día después del asesinato de dos integrantes de la Ronda Comunal “Kuarichas” de la comunidad de Sevina.

A través de videos y fotografías difundidos en redes sociales, pobladores dieron cuenta de diversos hechos de violencia registrados, entre ellos el caso de un grupo de aguacateros que quedó en medio de un intercambio armado.

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que la Guardia Civil mantiene “control operativo y presencia permanente en Charapán”, donde continúan acciones de vigilancia y prevención por aire y tierra.

En otro comunicado, la SSP indicó que las acciones operativas también se reforzaron en Nahuatzen con presencia policial, recorridos de vigilancia e investigaciones para “preservar el orden, inhibir conductas delictivas y garantizar la tranquilidad de la ciudadanía”.