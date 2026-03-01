Miedo, impuestos y el efecto Trump frenan las remesas de Estados Unidos a México

Osvaldo fue detenido en su lugar de trabajo el pasado 5 de enero, en Minnesota, Estados Unidos, durante la llamada “Operación Metro Surge”, que implicó un despliegue masivo de agentes federales de inmigración.

Su prometida, Michelle, cuenta que la detención de Osvaldo ocurrió “de manera repentina y sin ninguna advertencia”, lo que ha afectado sus planes personales, e incluso a su familia en México, ya que él era el sostén económico de su mamá y hermanos.

“Estábamos planeando casarnos el próximo año y comenzar nuestra vida juntos. Hoy enfrentamos dolor emocional, incertidumbre y grandes retos legales y financieros”, detalla la joven, quien hizo público el caso en una plataforma virtual para pedir donativos económicos.

De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, el ingreso por remesas a México presentó una desaceleración desde 2022, y para 2025 se contrajo. En contraste, en países como Guatemala, Honduras, El Salvador, República Dominicana y Colombia han seguido registrando aumentos.

Jesús A. Cervantes y Juan Antonio Ortega, investigadores del CEMLA, publicaron que en 2024 el ingreso por remesas en México fue equivalente a 5 puntos porcentuales del consumo privado, pero dicho ingreso solo lo recibieron el 11.3 por ciento de los hogares del País, es decir, uno de cada 8.8.

En el caso del ingreso por remesas provenientes de Estados Unidos, estas disminuyeron 4.9 por ciento en los primeros tres trimestres de 2025, y fueron la fuente de financiamiento del 44 por ciento del gasto de consumo de los hogares receptores.



¿Qué ha ocasionado la baja de remesas de Estados Unidos a México?

Para 2024, las entidades con mayor porcentaje de hogares receptores fueron Michoacán (31.8 por ciento), Durango (20.7 por ciento), Guerrero (20.6 por ciento), Nayarit (19.1 por ciento) y Oaxaca (18.8 por ciento), según los datos del CEMLA.

En contraste, las entidades con menor porcentaje fueron el Estado de México (3.5 por ciento), la Ciudad de México (4 por ciento), Chihuahua (4.8 por ciento), Yucatán (5.1 por ciento) y Nuevo León (5.6 por ciento).

José Luis Vázquez, coordinador de la Licenciatura en Finanzas, y la de Contaduría y Dirección de Negocios en la Universidad Iberoamericana, señala que México venía con 11 años de crecimiento en las remesas de los connacionales en Estados Unidos, y esta marcha se rompió en 2025, cuando cayeron 4.6 por ciento.

Vázquez plantea que esta situación estuvo influenciada “por la posición del gobierno de Estados Unidos en cuanto a los migrantes con las acciones de ICE”, ya que hubo gente que por temor decidió no salir a trabajar ni a mandar las remesas.

El CEMLA también considera que influyó el debilitamiento del empleo de los trabajadores mexicanos inmigrantes en Estados Unidos durante 2025, fenómeno que estuvo acompañado de menores remuneraciones y afectó su capacidad para enviar dinero.

Otro punto que destaca es que durante los últimos años, México estuvo recibiendo remesas que no iban dirigidas a hogares mexicanos, sino a migrantes originarios de otros países que atravesaban el territorio nacional en su ruta hacia Estados Unidos y ello se intensificó de 2021 a 2024.

Asimismo, el grupo migratorio mexicano en Estados Unidos ha registrado cambios en sus características demográficas. La migración más intensa a ese país se registró en el periodo de 1990 a 2007; desde entonces, y hasta el 2022, la población mexicana disminuyó en más de un millón de personas, remarca la organización.

Así, ante la dificultad para ingresar a suelo estadounidense, las remesas recibidas en México por personas con identificación extranjera descendieron de manera significativa, lo que se ha visto reflejado en las cifras oficiales de ingresos.

Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración AC, añade a estos factores la desinformación y el impuesto a las remesas aprobado por el Congreso estadounidense, lo que pudo llevar a algunas personas a usar canales informales para enviar dinero, por lo que las operaciones no quedan registradas en datos oficiales.

José Luis Vázquez indica que aunque se prevé que para 2026 haya una recuperación marginal de estos ingresos, “en realidad nos llevaría más o menos a alcanzar los niveles que tuvimos en 2024, que fueron alrededor de 62 mil millones de dólares, un poco más. Eso es lo que se espera para este año”, lo que equivale a un repunte de entre 1.9% y 2% en comparación con lo recibido en 2025.



Pese a acciones de México, remesas dependen de acciones de EU: especialista

A principios de julio de 2025, el Congreso de Estados Unidos aprobó un impuesto de 1 por ciento a los envíos que se hagan en efectivo, medida que entró en vigor a partir de enero de 2026.

Luego de este anuncio, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia matutina del 30 de junio que las personas que envían dinero en efectivo es un porcentaje pequeño, por lo que su gobierno les daría un reembolso de ese 1 por ciento a través de la Tarjeta Paisano de Financiera para el Bienestar.

Sin embargo, José Luis Vázquez sostiene que “el gobierno no tiene muchos factores para poder hacer frente”, ya que lo que ocurra depende de manera importante de las acciones que emprenda el gobierno del Presidente Donald Trump.

“Yo creo que esto se va a recrudecer. La política migratoria de Estados Unidos está golpeándonos fuertemente en este aspecto de las remesas y la verdad es que durante los próximos 3 años que dure el gobierno de Trump no veo un camino claro para que esta situación cambie”, reflexiona el académico.