Mientras ‘Polo’ sigue activo, se forma otra depresión tropical en el Pacífico mexicano

El Huracán Polo todavía se mantiene activo en el Pacífico mexicano y, mientras autoridades vigilan sus posibles efectos en el noroeste del País, durante la madrugada de este domingo se formó la depresión tropical Dieciocho-E frente a las costas de Oaxaca y Guerrero.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, a las 06:00 horas la depresión tropical Dieciocho-E se localizó a 435 kilómetros al sur-suroeste de Lagunas de Chacahua, Oaxaca, y a 490 kilómetros al sur-sureste de Acapulco, Guerrero.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de 75 kilómetros por hora y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 17 kilómetros por hora, en paralelo a las costas del Pacífico mexicano.

Su circulación provocará lluvias intensas en Oaxaca y muy fuertes en Guerrero, además de vientos de hasta 70 kilómetros por hora y oleaje de hasta 5 metros en costas de Oaxaca.

Mientras tanto, el Huracán Polo, categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, continúa su desplazamiento por el Pacífico.

A las 06:00 horas se ubicó a 460 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas y a 480 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora, rachas de 240 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 17 kilómetros por hora.

La circulación de “Polo” mantiene la probabilidad de lluvias fuertes en Baja California Sur, además de vientos sostenidos de entre 20 y 40 kilómetros por hora, rachas de hasta 60 kilómetros por hora y oleaje de 3 a 5 metros.

En el noroeste se mantienen zonas de vigilancia por efectos de vientos de huracán en Baja California Sur y Sonora, así como vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Huatabampito, Sonora, hasta Topolobampo, Sinaloa.

Las autoridades mantienen el llamado a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales y atender las indicaciones de Protección Civil ante la evolución de ambos sistemas.