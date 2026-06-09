Mier niega retiro de visa a Adán Augusto y blinda a Inzunza de ‘paredón político’

Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República y coordinador de la bancada de Morena, desmintió el 9 de junio de 2026 que su antecesor en la coordinación, el senador Adán Augusto López Hernández, haya perdido su visa para ingresar a Estados Unidos, al tiempo que reiteró que el Senado no se convertirá en un “paredón político” para juzgar a sus integrantes sin pruebas.

Mier Velazco detalló desde la Jucopo que López Hernández realizó recientemente un viaje a territorio estadounidense sin contratiempos migratorios, y reveló que momentos antes había platicado con él tras someterse a una cirugía de la vista en México. “Él estuvo la semana pasada en una intervención, salió muy bien, estaba aquí hace un momento, platiqué con él”, señaló el coordinador morenista.

En conferencia de prensa junto con la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, y la vocera de Morena, Julieta Ramírez Padilla, Mier Velazco destacó que los órganos de gobierno de la Cámara Alta actúan para mantener la estabilidad institucional y evitar confrontaciones internas derivadas de rumores o filtraciones.

Respecto a los señalamientos del Departamento de Justicia de EU (DOJ) contra el senador Enrique Inzunza Cázarez y el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, Mier Velazco sostuvo que dichos señalamientos han formado parte de trascendidos “que apuntan más a una narrativa política que a una narrativa judicial, toda vez que no se ha presentado ninguna prueba”.

El coordinador morenista subrayó que, si algún integrante del Senado estuviese involucrado en una actividad ilícita, la ley debería aplicarse, pero que sin pruebas el cuerpo legislativo no actuará contra ninguno de sus miembros. “Si hay alguien que está involucrado en una actividad ilícita, trátese de lo que se trate, que se aplique la ley; pero si no hay pruebas, tampoco vamos a convertir acá en paredón político a ninguno de los integrantes del Senado”, afirmó. Precisó que la obligación de los órganos de gobierno de la Cámara Alta es garantizar la presunción de inocencia y el debido proceso de todos los legisladores.

Las declaraciones de Mier Velazco ocurrieron un día después de que confirmara que Inzunza Cázarez no será convocado a ninguna sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión durante el resto del receso legislativo, que concluye a finales de agosto de 2026, con el argumento de preservar el debate parlamentario de un “show mediático”. El coordinador precisó que la exclusión aplica únicamente durante el receso, y que en el periodo ordinario que inicia el 1 de septiembre Inzunza Cázarez deberá presentarse al pleno del Senado. “Pero no va a ser convocado en el resto del receso. En el Senado ahí tiene que presentarse”, indicó.

La acusación formal contra Inzunza Cázarez fue presentada el 29 de abril de 2026 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ante la jueza federal Katherine Polk Failla, en el expediente que señala también a Rocha Moya y a otros ocho funcionarios y ex funcionarios sinaloenses por presuntos vínculos con la facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos”. Los cargos contemplan cadena perpetua con mínimo obligatorio de 40 años en el sistema judicial estadounidense.