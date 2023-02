De acuerdo con un comunicado difundido por la cadena de televisión Univisión, la denuncia está siendo investigada internamente. “El agente implicado ya no trabaja para la agencia (...) No toleramos la corrupción ni el abuso en nuestras filas, y cooperamos plenamente con cualquier investigación penal o administrativa de presunta mala conducta por parte de cualquiera de nuestro personal, en servicio o fuera de servicio”.

Una de las jóvenes mexicanas que denunció en TikTok al agente es la influencer Yanin Cabrera.

”Storytime de cuando me quitaron la visa y el mismo oficial que me la quitó me ligó”, narró la joven de 25 años en TikTok, sobre su experiencia en junio pasado en Las Vegas.

La mujer originaria de Jalisco relató que después de que planeara realizar un viaje a Las Vegas por motivo de su cumpleaños la detuvieron en la estación de migraciones para hacerle las preguntas reglamentarias, pero en medio del interrogatorio el oficial descubrió que en viajes pasados había trabajado sin permiso en Estados Unidos.

El agente, explicó la joven en un video, le ayudó para que no tuviera que regresar inmediatamente a México y ella continuó su viaje por Las Vegas, pero una vez de regresó a territorio mexicano recibió un mensaje del agente a través de Facebook.

La mujer contó que el agente le pidió que se vieran en Puerto Vallarta y que pasaran un fin de semana juntos.