A ello añade que entre esos flujos se encuentran un gran número de mujeres (incluidas mujeres embarazadas y lactantes), infancias (no acompañadas y separadas), integrantes de pueblos indígenas, personas que viven con discapacidades y enfermedades crónicas, personas LGBTQ y otras poblaciones en situaciones complejas de vulnerabilidad.

Aunque inicialmente se aplicó a familias y personas adultas originarias de Guatemala, Honduras, El Salvador y México, luego se expandió para incluir también a personas venezolanas –en octubre de 2022–, haitianas, cubanas y nicaragüenses –en enero de 2023–. La niñez y adolescencia migrante no acompañada estuvo exenta.

Al mismo tiempo, durante 2023 las devoluciones desde México a países de Centro y Sudamérica registraron un decremento del 56% respecto a 2022. De los 53 mil 438 eventos de devolución del 2023 –68 mil 617 menos que en el 2022–, el 77% estuvieron dirigidos a hombres y el 23% a mujeres.

Dentro de las 28 nacionalidades devueltas desde México, que se reportan durante el año pasado, el 83% de eventos correspondieron a personas originarias de Guatemala y Honduras.

Por otro lado, el número de eventos de devoluciones de personas mexicanas desde Estados Unidos en 2023 –214 mil 849– disminuyó 17% en relación con 2022, cuando fueron 258 mil. Sin embargo, la estadística de 2023 es 13% mayor al promedio de eventos de devoluciones registrados entre 2019 y 2021.

Más control y violencia en rutas migratorias

La OIM precisó que desde septiembre y octubre de 2023 ha sido evidente un incremento en el control migratorio del Instituto Nacional de Migración (INM) en México, tanto en frontera sur, como en vías terrestres y férreas, y aeropuertos.

Pese al aumento de control y securitización, así como al incremento en el número total de personas ingresando a México de manera irregular, las deportaciones de México hacia países de origen han disminuido.

Aunado a ello, al igual que otras agrupaciones, como Médicos Sin Fronteras y Plan International, que han reportado un incremento en hechos de violencia en las rutas migratorias –particularmente hacia las mujeres–, la OIM admite que comparte esa perspectiva, aunque hasta ahora no hay cifras oficiales actualizadas precisas al respecto.

“Pueden haber varias razones que aporten a ello. Una cosa que vemos, no solo en México, es que a mayor securitización, mayor control, mayor riesgo para las personas migrantes. Por eso nosotros insistimos mucho; OIM no está en contra del control, los estados tienen la potestad de decir quién entra y quién no, pero se tiene que hacer con pleno respeto a derechos humanos”, comentó Jeremy MacGillivray, jefe de misión adjunto de la OIM en México.

Por otra parte, agregó, para que el control sea eficiente tiene que ir de la mano con alternativas para la gente, que va a seguir migrando y buscando llegar a mejores condiciones de vida. “Si solo se hace control, la gente busca alternativas y un ejemplo muy claro del año pasado fue la renovación del uso del tren”, puntualizó.

Este medio de transporte había caído en desuso un par de años antes de la pandemia, y a mediados del año pasado se volvió a usar. La OIM lo interpreta como una respuesta al mayor control de las autoridades de migración en carreteras. Ahora, de nuevo, hay más presencia en el tren, lo que orilla a otras alternativas.

“Cuando se orilla a la gente a buscar vías más escondidas, más ocultas, eso al final beneficia al crimen organizado, a las personas que lucran con la migración irregular, y aumenta la violencia contra personas migrantes. En el noreste, por ejemplo, hay un claro aumento de secuestros de personas migrantes”, concluyó.