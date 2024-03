El abogado Miguel Ontiveros Alonso renunció a la defensa de Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos, después de más de tres años y medio de representarlo legalmente.

“Con la finalidad de retomar mis tareas académicas, agradezco a nombre propio y del equipo jurídico de Ontiveros Consulting, a quienes nos confiaron los casos conocidos bajo los rubros ‘Heat 21’, ‘Odebrecht’, ‘Agronitrogenados’ y ‘Neurotechnologies’. Al mismo tiempo, les deseamos éxito de cara al futuro”, señaló el litigante en su renuncia, notificada por escrito a distintos órganos jurisdiccionales y, después, en un comunicado.

“El promovente señala que, por así convenir a sus intereses, renuncia al cargo de apoderado legal de la codemandada y solicita que se suspenda el envío de las notificaciones al correo que señaló en autos. Por lo que se le tiene renunciando a su encargo”, dice uno de los acuerdos publicados por órganos jurisdiccionales.

El abogado Alejandro Rojas Pruneda, quien encabeza otro despacho que hizo mancuerna con Ontiveros Alonso en la representación del ex funcionario federal, será ahora el representante legal de Lozoya Austin.

En julio de 2020, Ontiveros Alonso y Rojas Pruneda fueron contratados por la familia Lozoya, en sustitución de Javier Coello Trejo. También se hicieron cargo de la defensa de Gilda Margarita Austin Solís y Gilda Susana Lozoya Austin, madre y hermana del ex funcionario federal, la primera sujeta a proceso y la segunda prófuga de la justicia, por el delito de lavado de dinero.

Ontiveros Alonso es Doctor en Derecho Penal y Derechos Humanos, por la Universidad de Salamanca, España, y realizó estudios de Política Criminal y Derecho Penal, en la Universidad de Munich, Alemania.Durante el último año del Gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, fue titular de la Suprocuraduría de Derechos Humanos, de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), por designación del presidente de la República y a propuesta de Marisela Morales Ibáñez, entonces titular de la institución de procuración de justicia.

El periodista Carlos Loret de Mola Álvarez difundió, el 23 de junio del 2022, una serie de audios entre Emilio José Lozoya Thalmann -ex director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y titular de la Secretaría de Energía (SENER) durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari-, con Alejandro Gertz Manero, de la Fiscalía General de la República (FGR) y Juan Ramos López, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, de la misma institución de procuración de justicia.

En una de las grabaciones se escuchaba a Lozoya Thalmann siendo buscado por Gertz Manero en sus oficinas, mientras que en las otras dos, era el ex funcionario federal, el que llamaba para conversar con Ramos López y agradecerle las atenciones que han tenido a su caso. En los audios transmitidos en el programa ‘Así las cosas’, en la cadena W Radio, se escuchaba al subprocurador, asesorar al hombre, de entonces 74 años de edad, padre de Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

En la primera conversación entre Gertz Manero y Lozoya Thalmann, el titular de la Fiscalía General de la República reclamaba al ex funcionario federal, por amparos promovidos por la defensa de su hijo y le pedía que buscara a un abogado “decente” que lo representara legalmente, en lugar de Javier Coello Trejo.

“Me acaban de notificar que tú y tu hijo se ampararon eh, es un error. Me lo acaban de notificar”, se escuchaba decir a Alejandro Gertz en primera instancia. Ante el reclamo, el padre de Lozoya Austin le pidió disculpas al titular de la FGR.

“Es un error, se adelantaron, no tiene nada que ver, lo hicieron sin la autorización nuestra [...] Por eso lo puse en orden ayer, te ofrezco una disculpa y lo voy a reiterar. Voy a meter orden acá”, aseguró.

“Yo no acepto dobles lenguajes eh, ni las jugadas de ese pinche bandido del abogadete ese [...] Ya no metas a ese cabrón enfrente, porque va a echar las cosas a perder, busca una gente decente que te defienda. Que se desista de inmediato porque así yo no juego eh”, insistió el titular de la Fiscalía General de la República.

“Está muy claro, te pido nuevamente una disculpa, voy a meter orden acá, estamos muy agradecidos de ayer, trabajando sobre la orientación que nos indicaste, lo voy a hacer”, respondió el ex titular de la SENER y ex director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), además de militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En la otra conversación, Ramos López detallaba el procedimiento que debía seguir Lozoya Thalmann, para poder ver a su esposa Gilda Margarita Austin y Solís, quien hasta el momento de la grabación de dicho audio, se encontraba detenida en Alemania.

El subprocurador le explicaba cuáles eran los documentos que debía presentar ante las autoridades, para que le fuera más fácil poder estar con su cónyuge, en el momento en que llegara a México y fuera puesta a disposición del juez de Control. Sin embargo, le advirtió que no lo estaba defendiendo.

“Si hay algo que usted supiera hágame el favor de avisarme. Quedo a sus órdenes, le reitero a usted y al señor fiscal la paciencia que nos tienen. Le mando un abrazo y nuevamente nuestro agradecimiento”, finalizó el padre del ex director general de la empresa paraestatal.