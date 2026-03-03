Miguel Torruco asume subsecretaría de Prevención de las Violencias en la SSPC Federal

Miguel Torruco Garza se incorporó el 3 de marzo de 2026 como subsecretario de Prevención de las Violencias en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), bajo la conducción de Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Según un comunicado de la SSPC, Torruco Garza coordinará la estrategia federal de atención a las causas del delito con enfoque territorial, mediante políticas públicas integrales orientadas a reducir factores de riesgo entre jóvenes. Entre sus funciones figuran impulsar acciones comunitarias en zonas prioritarias, articular la coordinación interinstitucional en materia preventiva y dar seguimiento a programas de cohesión social, salud mental, cultura y deporte.

Uno de los ejes centrales de la nueva subsecretaría será el programa “México Imparable”, presentado por Sheinbaum Pardo el 24 de febrero de 2026 durante la conferencia matutina. Dicho programa contempla la instalación de 100 centros comunitarios en todo el país, ubicados en territorios estratégicos para la construcción de paz y enfocados principalmente en juventudes, con el deporte, la cultura y la atención a la salud como ejes de intervención.

“La prevención de las violencias comienza con la atención a las causas, generando horizontes reales para las juventudes a través de la educación, el civismo y el deporte”, declaró Torruco Garza al asumir el cargo.

El nuevo funcionario es doctor y maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), así como licenciado en Mercadotecnia por la Universidad Iberoamericana. Cuenta además con estudios en estrategias digitales y comunicación en la Universidad de Harvard y la Universidad de Nueva York, y domina el español, el inglés y el italiano. Previamente se desempeñó como diputado federal por Morena en la LXV Legislatura, donde presentó más de 50 iniciativas legislativas, entre ellas propuestas para el regreso de los trenes de pasajeros, la defensa del litio como recurso estratégico y el endurecimiento de sanciones contra la extorsión.

Durante su gestión legislativa, Torruco Garza presidió el Grupo Interparlamentario México-Estados Unidos, desde el cual impulsó la interlocución bilateral en materia de seguridad y prevención de las violencias. “Con esta incorporación, el Gobierno de México reafirma su compromiso de construir seguridad con un enfoque preventivo, social y territorial, atendiendo las causas estructurales de la violencia”, concluyó la SSPC en su comunicado.