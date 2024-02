Con pancartas, banderas de México y gritando consignas de “¡México, México!”, “¡Democracia, democracia!” y “¡El INE no se toca!”, los asistentes, uniformados con el color rosa o de blanco, llegaron al primer cuadro de la ciudad a través de diversas vialidades previamente anunciadas como puntos de ingreso.

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, dijo que se convocó “abiertamente” a quien quisiera asistir, y aseguró que se trata de una evento “completamente ciudadano” al señalar que no hay consignas a favor de ningún candidato.

A la espera del discurso de Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) y contemplado como único orador en el evento, se escuchó la consigna “¡Somos convencidos, no somos acarreados!” por parte de los participantes y un mensaje de que estaban ahí por su propia voluntad.

De acuerdo con la política panista, la marcha es en defensa de la democracia y de las instituciones que garantizan el voto y aseguró que en estos momentos sí está en riesgo la democracia en el país.

Por su parte, Patricia Elton, integrante de la organización Poder Ciudadano en el Estado de México (Edomex), señaló que el interés de la movilización es que la gente salga a votar de manera libre en los próximos comicios, “acabar con el abstencionismo”.

En la concentración participaron Marko Cortés, dirigente nacional del PAN e integrantes del equipo de la aspirante presidencial, Xóchitl Gálvez, como Margarita Zavala, diputado federal, el senador Emilio Álvarez Icaza y el priista Enrique de la Madrid.

Xóchitl Gálvez grabó un video que colgó en sus redes sociales para anunciar que no participaría en la marcha porque “no quiero que se malinterprete”. “Esta es una marcha por la defensa de la democracia y por la defensa de las instituciones”.

Leen manifiesto en la “Marcha por Nuestra Democracia”

Ana Lucía Medina, promotora de la Marcha por Nuestra Democracia, leyó en la plancha del Zócalo un decálogo de lo que las organizaciones convocantes exigen en esta concentración.

En primer lugar, dijo, “que el presidente de la República nos deje votar en paz. Que no se meta en la elección. No más propaganda. No al abuso de los programas sociales”.