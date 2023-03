MÉXICO._ “Quisieron enterrarnos pero no sabían que somos semilla”, se lee en carteles de las miles de mujeres que hoy marchan en diversos puntos de la Ciudad de México para protestar por un alto a la violencia.

Diversos contingentes partieron esta tarde desde puntos como el Monumento a la Revolución, el Ángel de la Independencia y la Glorieta de las Mujeres que Luchan, espacio donde familiares de víctimas de feminicidio y personas desaparecidas protestan con encuentros y actividades culturales desde 2021.

“¡Alerta, alerta, alerta feminista, que América Latina será toda feminista!” y “¡señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente!”, gritan está tarde las manifestantes que avanzan hacia al Zócalo capitalino.

“Los cuerpos no son objetos. Hoy no es un día de festejos, es de lucha. No queremos felicitaciones, queremos una reconstrucción como sociedad donde las mujeres verdaderamente podamos tener una vida libre de violencia”, dijo Rosy, una joven de 22 años que viene desde Ecatepec, Estado de México, uno de los municipios más peligrosos.