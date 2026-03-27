Militares de EU se adentraron dos metros en territorio mexicano, confirma Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que elementos militares de Estados Unidos ingresaron aproximadamente dos metros a territorio mexicano por la frontera de Nogales, Sonora, mientras realizaban labores de reforzamiento de infraestructura en la zona limítrofe.

Aseguró que los efectivos se retiraron de inmediato tras ser notificados por autoridades mexicanas.

El incidente ocurrió en la zona ferroviaria de Nogales, donde personal militar estadounidense colocaba alambre de púas y barreras en el cruce del tren como parte de las operaciones de contención migratoria e infraestructura que el Gobierno de Estados Unidos ha desplegado en su frontera norte.

Durante esos trabajos, algunos elementos cruzaron involuntariamente hacia el lado mexicano.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar y solicitaron a los militares estadounidenses que regresaran a su lado de la frontera, solicitud que fue acatada en cuestión de minutos.

Sheinbaum Pardo minimizó el alcance del incidente y descartó que constituyera una violación a la soberanía nacional.

“Hubo como dos metros, se pasaron como dos metros en la frontera y de inmediato se les pidió que se regresaran y se regresaron, no era alguna cuestión de intervención, no nada, sencillamente estaban en operativo y se pasaron unos metros”, declaró.

Al ser cuestionada de manera directa sobre si existió una violación a la soberanía, lo descartó.

”No hay nada, porque no fue intencional”.