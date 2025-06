Militares desalojan concierto en CDMX; SEGOB reprueba, SSC investiga, alcaldía se deslinda

Elementos de las Fuerzas Armadas y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), desalojaron, la noche del viernes 30 de mayo de 2025, el Multiforo Cultural Alicia, ubicado en la colonia Santa María de la Ribera, en la alcaldía Cuauhtémoc, de la capital de la República, en pleno concierto del músico español Fermín Muguruza Ugarte, por presuntos reportes de “sobrecupo”.

Los efectivos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN) y la Policía capitalina rodearon e irrumpieron en el inmueble, justificándose oficialmente por una falta de permisos y sobrecupo del mismo.

“Frente al desalojo en el Multiforo Alicia, en la Ciudad de México, ocurrido el día viernes 30 de mayo, reiteramos nuestro respeto a los colectivos culturales independientes. El Gobierno de México no aprueba estas acciones; se investigará la forma en que se dio el operativo, integrado por policías de la Ciudad de México y elementos federales, y se informará sobre las sanciones correspondientes”, indicó, en un comunicado publicado en su cuenta de la red social X, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

“Resulta injustificable esta acción; es necesario informar que el espacio que hoy ocupa el foro Alicia en la colonia Santa María la Ribera, les fue entregado por nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum cuando fue Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ante la clausura de su espacio por parte de la alcaldía, para continuar teniendo actividades culturales”, enfatizó la funcionaria federal.

“Estamos en comunicación con las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México para investigar quién solicitó la presencia de la policía y elementos de las fuerzas armadas en ese espacio cultural. Nuestra historia y nuestras acciones siempre han sido en la defensa y promoción de los espacios culturales. Nuestro compromiso siempre con la promoción y difusión de la cultura”, finalizó Rodríguez Velázquez, en una publicación que fue replicada, también en X, por Sheinbaum Pardo.

En tanto, Clara Marina Brugada Molina publicó su propio posicionamiento, en el que además de reprobar lo sucedido, instruyó a Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, iniciar a la brevedad una investigación para sancionar a los responsables.

“Para el Gobierno de la Ciudad de México el derecho a la cultura es fundamental. Los espacios culturales independientes, como el multiforo Alicia, son una parte central del desarrollo de las distintas manifestaciones artísticas y culturales en los barrios y en las colonias”, indicó, por su parte, la titular de la Jefatura de Gobierno, de la Ciudad de México, en un comunicado, difundido en X.

“No estamos de acuerdo, ni validamos las acciones que dieron lugar a la cancelación y desaforo del concierto que se llevaba a cabo el pasado 30 de mayo en el multiforo. Por tal motivo le he instruido al Secretario de Seguridad Pablo Vázquez [Camacho] que proceda las investigaciones y sancione a quien resulte responsable de dicho acto. Así mismo, a la Secretaria de Cultura a seguir apoyando y reforzando los espacios de cultura independiente y en particular a este Foro Cultural Alicia. ¡Que viva la cultura! ¡Que vivan los espacios culturales independientes!”, abundó Brugada Molina.

Respondiendo a lo ordenado por la titular de la Jefatura de Gobierno de la capital de la República, Vázquez Camacho anunció, también en su cuenta de X, el inicio de una investigación por parte de la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC-CDMX, pero dijo que, mientras tanto, los mandos responsables del sector habían sido relevados de su cargo.

“En relación a las acciones que derivaron en la cancelación y desaforo del concierto que se llevaba a cabo ayer en el Multiforo Alicia y atendiendo las instrucciones de la Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, me permito informar que la Dirección General de Asuntos Internos de esta Secretaría ha iniciado una investigación para deslindar responsabilidades en torno a la participación de la @SSC_CDMX en dicho operativo; en tanto, los mandos responsables del sector han sido relevados de su cargo”, subrayó Vázquez Camacho.

“La Secretaría de Seguridad Ciudadana respeta, promueve y apoya todos los eventos culturales y recreativos que se realizan en diferentes espacios en la Ciudad de México como una forma de esparcimiento y libre expresión e intercambio de ideas”, insistió el titular de la SSC-CDMX.

“En coordinación con otras dependencias del @GobCDMX, estableceremos comunicación con los directivos del foro y de otros espacios culturales que quieran sumarse para generar mecanismos que abonen al entendimiento mutuo y al trabajo coordinado para la realización exitosa de eventos libres de riesgos”, concluyó Vázquez Camacho.

El cantante español Muguruza Ugarte, quien daba un concierto en el momento del operativo, criticó, en su cuenta de la red social X, el operativo de las autoridades mexicanas, repudiando que “policía, Guardia Nacional y Ejército amenazaron con intervenir cuando estábamos actuando en el Foro Alicia”.

Asimismo, criticó que la alcaldía Cuauhtémoc, donde se encuentra ubicado el inmueble, y su alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo afirmaban “no saber nada”, pero exigiendo aún así “responsabilidades”.

“Policía, Guardia Nacional y ejército amenazaron con intervenir cuando estábamos actuando en el Foro Alicia. Pudo haber ocurrido una masacre. @AlcCuauhtemocMx @AlessandraRdlv dice no saber nada. Exigimos responsabilidades. Hoy a las 19:30 concierto en Ciudad Neza. Gora Herriak!”, expresó el músico español.

En un primer mensaje, publicado por Rojo de la Vega Piccolo en su cuenta de X, destacó que el evento “fue suspendido con la presencia del Ejército” y “la alcaldía no tiene ninguna facultad, ni mando sobre los cuerpos de seguridad del Estado”.

La alcaldesa de Cuauhtémoc añadió que personalmente era una “firme defensora de la libertad de expresión”, con “convicción de que la cultura y el acceso a la cultura es un derecho, y como tal se deben respetar todas sus manifestaciones. Lamento que las expresiones del artista hayan sido censuradas.”.

“Fermín, lamento la cancelación de tu concierto. La Alcaldía Cuauhtémoc no tiene facultades ni mando sobre el Ejército. No fui informada, no se mandó ningún “inspector” ni participé en ese operativo”, añadió Rojo de la Vega Piccolo más tarde, tras el mensaje del cantante español.