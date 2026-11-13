$!Militares detienen a célula delictiva del Cártel del Golfo en Matamoros

Fuerzas federales detuvieron una célula delictiva del Cártel del Golfo en Matamoros, Tamaulipas, este viernes 13 de noviembre tras un enfrentamiento armado.
En el operativo se aseguraron armas de fuego, incluido un Fusil Barret Calibre .50, granadas y droga.
La acción fue realizada por personal de la Fuerza Especial de Reacción e Intervención de la Guardia Nacional y de la Brigada de Fusileros Paracaidistas del Ejército Mexicano.
Las fuerzas fueron agredidas con armas de fuego en la Colonia Eva Sámano antes de lograr la detención, informó el Gabinete de Seguridad.
Informes oficiales detallaron que los detenidos pertenecen a la facción “Ciclones” del Cártel del Golfo.
“(...) Logró la detención de una célula de la delincuencia organizada en un inmueble ubicado en la Colonia Eva Sámano del municipio de Matamoros, Tamaulipas, perteneciente a la facción ‘Ciclones’ del ‘Cártel del Golfo’”.
Durante el operativo, las fuerzas federales aseguraron un arsenal que incluía varias armas largas, entre ellas un fusil Barret Calibre .50.
También se confiscaron cartuchos, cargadores, una granada de fragmentación, diversas cantidades de droga y equipo táctico. Dos vehículos fueron incautados en el inmueble, según las autoridades.
Los individuos detenidos y el material asegurado serán presentados ante la Fiscalía General de la República en Reynosa. Ahí se determinará su situación jurídica y continuarán las investigaciones correspondientes.