$!Militares detienen a célula delictiva del Cártel del Golfo en Matamoros

Fuerzas federales detuvieron una célula delictiva del Cártel del Golfo en Matamoros, Tamaulipas, este viernes 13 de noviembre tras un enfrentamiento armado.

En el operativo se aseguraron armas de fuego, incluido un Fusil Barret Calibre .50, granadas y droga.

La acción fue realizada por personal de la Fuerza Especial de Reacción e Intervención de la Guardia Nacional y de la Brigada de Fusileros Paracaidistas del Ejército Mexicano.

Las fuerzas fueron agredidas con armas de fuego en la Colonia Eva Sámano antes de lograr la detención, informó el Gabinete de Seguridad.