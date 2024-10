Militares golpean a tres jóvenes que regresaban de trabajar en Sonora

Militares sacaron de su vivienda y golpearon a tres jóvenes en San Luis del Río Colorado en Sonora, se trata de los hijos del periodista Jesús Gutiérrez, asesinado en 2023, por lo que denunciaron ser víctimas de abuso por parte de los elementos del Ejército.

En entrevista con Animal Político, familiares narraron que uno de los jovenes llegó a casa proveniente de su trabajo y uno de sus hermanos abrió el zaguán para que metiera el carro, en ese momento un vehículo con militares llegó a la vivienda y portando armas sometieron a los jóvenes porque presuntamente el auto en el que viajaba uno de ellos se veía “sospechoso”.

“Quizá su error fue que en vista de los militares se apuraron a cerrar la puerta porque se asustaron cuando miraban que venían hacia ellos, entonces uno de los militares le dio una patada al cerco y lo tiró, después agarró a uno de los jovenes y le pegó con la pistola en la cabeza, le dio una patada y lo sometió con su pie. Otro militar se metió a la casa y agarró a otro de los hermanos que ya estaba acostado durmiendo, incluso en el video se ve que sale descalzo y en short”, explican.

Un tío de los jóvenes se acercó para decirle a los militares que ellos cuentan con protección federal, debido a que en 2023 su padre, el periodista Jesús Gutiérrez, fue asesinado y la familia se mantiene en el Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, por lo que cuentan con un botón de pánico y cámaras de vigilancia que captaron la agresión.

De acuerdo con la familia, los militares justificaron su actuar al mencionar que el auto en el que viajaba una de las víctimas estaba “sospechoso” y que minutos antes se habían reportado detonaciones de arma de fuego en la zona, por lo que estaban realizando recorridos de vigilancia.

En el video compartido se observa que elementos del Ejército ingresan a la vivienda portando armas, con jaloneos y golpes logran sacar a tres hombres quienes se tiran al piso y colocan sus manos en la cabeza. Momentos después una persona más sale de la casa para dialogar con los elementos, incluso señala a las cámaras de seguridad. Al momento de los hechos también había una patrulla de la Policía Estatal.

La familia comentó a Animal Político que los jóvenes tienen miedo de denunciar, pues temen ser víctimas de represalias.

“Ellos la verdad tienen miedo, tienen instrucciones de su mamá de que salgan del trabajo y se vayan directo a su casa, todos trabajan en restaurantes y lo único que uno quiere es que que se les respete, no están haciendo nada malo, ellos son chamacos trabajadores”.

En San Luis del Río Colorado se puso en marcha el mando único, por lo que militares se sumaron a las tareas de seguridad en el municipio.

Familiares agregaron que no están en contra de que las autoridades realizan sus investigaciones y recorridos de vigilancia, debido a que el municipio está enfrentando una crisis de violencia, “pero no son las formas, no son las maneras”, reclaman.

Asesinan al periodista Jesús Gutiérrez en San Luis del Rio Colorado, Sonora

El 25 de septiembre de 2023, el periodista Jesús Gutiérrez Vergara murió como consecuencia de un ataque armado en contra de policías en San Luis Río Colorado, Sonora, en el que también falleció un agente.

De acuerdo con autoridades, hombres armados a bordo de un vehículo Toyota RAV 4 dispararon de forma directa a cuatro policías municipales, dejando como saldo tres heridos y un muerto.

“De manera colateral” murió el periodista Jesús Gutiérrez Vergara, vecino de la zona, y que se encontraba platicando con los agentes.

Gutiérrez Vega era dueño y administrador de Notiface Prensa Digital De San Luis.

Sedena registra cifra más alta de presuntos agresores muertos en enfrentamientos

En las primeras dos semanas del sexenio de Claudia Sheinbaum las Fuerzas Armadas han estado involucradas en la presunta ejecución extrajudicial de por lo menos 15 civiles y la privación ilegal de la libertad de 10 personas en distintos eventos en estados como Tamaulipas, Chiapas, Colima y Guerrero.

Esto con el contexto de la aprobación de la reforma constitucional para que la Guardia Nacional quede bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional, una medida que Sheinbaum señaló como parte central de su estrategia de seguridad, pese a que activistas y organizaciones advierten que con ello persiste una estrategia fallida de militarización.

Asimismo, con 33 personas muertas tan solo en lo que va de octubre, 2024 ya se convirtió en el año con más presuntos agresores fallecidos en enfrentamientos con militares desde 2014, según los datos oficiales de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

En los primeros nueve meses del año, la Sedena contabiliza 254 presuntos agresores muertos en 285 enfrentamientos, considerando en la cifra los hechos recientes de decesos en Culiacán, Sinaloa (19 muertos), y en Técpan de Galeana, Guerrero (14 muertos).

Además está el caso de seis migrantes fallecidos por disparos del Ejército en Chiapas, el 1 de octubre al supuestamente confundirlos con criminales, por el que la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación.

En los 285 enfrentamientos desde enero, se contabilizaron 35 presuntos agresores heridos, y 238 detenidos.

Desde que gobierna Morena (2018), la segunda cifra más alta de fallecidos ahora es la de 2020, con 233. En 2019 se registraron 197 presuntos agresores fallecidos; en 2021 fueron 162; en 2022 la cifra fue de 185, y en 2023 de 184.

En 2014, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Sedena registró 260 presuntos agresores fallecidos. El año previo, 2013, la cifra fue de 459.

Con el gobierno panista de Felipe Calderón se observan las cifras más altas de enfrentamientos y presuntos agresores fallecidos, contabilizando 1,297 presuntos agresores fallecidos en 2011, y 1,032 en 2012.