A través de un comunicado, la organización no gubernamental informó que habitantes y familiares de las víctimas enfrentaron a golpes a los elementos del Ejército, porque aseguraron que los jóvenes no estaban armados, además de que ya fueron identificados y uno de ellos era estadounidense.

El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo afirmó que dos testigos de los hechos aseguraron que luego de que los militares dispararon en varias ocasiones a la camioneta tipo pick up, color blanca, donde viajaban los jóvenes, los ejecutaron mientras los civiles estaban tirados en el suelo.

“Esta nueva masacre ocurrida en esta frontera enardeció a cientos de habitantes y decenas de familiares de las víctimas que enfrentaron al personal militar, incluso a golpes, por considerar que las víctimas no estaban armadas ni había motivo para que las privaran de la vida en forma arbitraria”, indicó el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

Ante ello, la organización no gubernamental hizo un llamado al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; a Luis Cresencio Sandoval González, titular de la SEDENA; así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Fiscalía General de la República, para que se hagan investigaciones respecto a la masacre.

“En Nuevo Laredo los militares están fuera de control, no respetan las órdenes de su Comandante Supremo de no matar heridos, no masacrar y respetar los Derechos Humanos de las personas. Estamos haciendo un llamado urgente al presidente de México, a la Fiscalía General de la República y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que se ordene una investigación exhaustiva de esta nueva masacre [...] agravada por dispersar a balazos a un grupo de ciudadanos enardecidos por tanto abuso e injusticia”.

Además, Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, denunció que fue agredido por 12 militares cuando acudió a atender la situación en la colonia donde ocurrió la masacre.

La ONG indicó que un grupo de militares “ordenó” al presidente del Comité, que grabara la agresión a uno de sus compañeros “e inmediatamente después le propinaron un par de manotazos, le tiraron su teléfono celular y finalmente intentaron arrollarlo con una camioneta” de la Sedena.

Según la versión de la familia de Gustavo Ángel Suárez Castillo, quien estaba de visita en Tamaulipas, citada por el diario El Universal, el joven estadounidense y sus amigos decidieron ir a una discoteca, la noche del sábado 25 de febrero.

“El plan era que, al salir, el joven dejaría a sus amigos en sus casas. Al llegar al cruce de las calles Huasteca y Méndez, los militares dispararon contra la camioneta, el conductor perdió el control y se chocó contra un auto estacionado”, agregó el rotativo.

“Vecinos indicaron que, tras los disparos, varios de los jóvenes bajaron de la camioneta y gritaban pidiendo ayuda. Aseguraron que los militares les negaron la atención médica e incluso, impidieron que ambulancias y paramédicos pudieran acceder a la zona. Indicaron que los militares les impidieron salir de sus viviendas y amenazaron con dispararles”, abundó el mismo medio.