Militares y presuntos criminales se enfrentan a balazos en Ocotlán, Jalisco; hay dos heridos

Habitantes de Ocotlán, en la Región Ciénega de Jalisco, quedaron en medio de un enfrentamiento armado entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y presuntos criminales, ocurrido este jueves en las colonias Maravillas y Lázaro Cárdenas, al sur de la ciudad.

De forma extraoficial se informó que un militar y una ciudadana resultaron heridos.

Según fuentes y videos difundidos en redes sociales, los tripulantes de una camioneta negra dispararon contra los militares y desencadenaron una persecución que terminó en la calle Río Colorado, cerca de la calle Adalia.

En uno de los videos se observa que los militares chocaron el vehículo y enseguida inició el intercambio de disparos, mientras los habitantes corrían a resguardarse.

Las autoridades federales no informaron si hubo detenidos.

El Gobierno de Ocotlán informó que el enfrentamiento cesó, aunque pidió a la población mantenerse precavida porque el despliegue seguía en marcha.

“Aunque el enfrentamiento concluyó, el operativo continúa. Por precaución, solicitamos a quienes se encuentran en las inmediaciones permanecer resguardados, evitar traslados por la zona y seguir las indicaciones de las autoridades”, informó el Ayuntamiento, que también pidió a las escuelas posponer las actividades presenciales aún no iniciadas.

“Recomendamos a los planteles educativos posponer las actividades presenciales que aún no hayan iniciado. Si estudiantes y personal ya se encuentran dentro, deberán permanecer resguardados y evitar salidas hasta recibir indicaciones para un traslado seguro”, agregó.

El Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara suspendió clases en sus sedes de Ocotlán, Atotonilco y La Barca para salvaguardar la seguridad de los estudiantes.

Bomberos del Estado confirmaron un reporte de un vehículo incendiado en Tototlán, sobre la carretera que conecta con Ocotlán, aunque por razones de seguridad no pudieron confirmar si correspondía a un bloqueo de parte del crimen organizado.