Mineros de México exigen garantías de seguridad y justicia por caso de trabajadores desaparecidos en Concordia

A un mes de sostener su tercer Congreso Minero en Mazatlán, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, Distrito Sinaloa y el nacional, en un comunicado oficial dieron el pésame a la confirmación del deceso de cinco de los 10 compañeros mineros privados de la libertad el pasado 23 de enero en el campamento de Concordia, Sinaloa.

Además, hicieron enérgico reclamo por lo ocurrido a colegas de la empresa Vizsla Silver Corp señalando que resulta inaceptable que haya sido vulnerada su integridad pidiendo que no quede impune.

“Ante la gravedad de esta situación, el sector minero unido fija una postura de estricta observancia sobre el actuar de las instituciones de procuración de justicia. Para nuestro sector resulta inaceptable, bajo cualquier criterio técnico o social, que la integridad de los trabajadores sea vulnerada. Por ello, reafirmamos el derecho de sus familias y de la comunidad minera a obtener una resolución que trascienda a una simple estadística y se traduzca en justicia efectiva. Pedimos que la prioridad absoluta siga siendo la localización con vida de nuestros compañeros que aún están desaparecidos y que puedan regresar a casa con sus familias donde pertenecen”.

En la publicación en sus redes oficiales agregaron que continuarán acompañando a las familias y colaborando con las autoridades hasta tener respuestas, justicia y garantías efectivas de seguridad para quienes trabajan dignamente en las regiones mineras del País.

Y llamaron urgentemente a que este caso no quede impune y que se actúe con toda la fuerza del Estado para garantizar seguridad, legalidad y respeto a la dignidad humana.

También, aclararon que ante la inquietud de este caso, que ha conmocionado a todo el País y a quienes están interesados en asistir al tercer Congreso de Mineros 2026 que se celebrará en Mazatlán, que sigue en pie el encuentro donde más de mil líderes se han registrado para conectarse y hablar de negocios, de alianzas estratégicas y de cómo seguir invirtiendo, siempre y cuando les garanticen seguridad.

“Ante los lamentables acontecimientos ocurridos en el estado de Sinaloa, que han generado un clima de inseguridad e incertidumbre, informaron que la AIMMGM Distrito Sinaloa en coordinación con los gobiernos federal, estatal y municipal, el clúster minero de Sinaloa, organismos del sector y autoridades competentes, se encuentran trabajando para garantizar la seguridad y tranquilidad de todos los asistentes al III Congreso Internacional Minero Sinaloa 2026, que se llevará a cabo del 17 al 19 de marzo de 2026 en Mazatlán.

Insistieron en llamar a la unidad al sector minero en tiempos difíciles y que debe mostrarse un sector fuerte, responsable y fundamental para el desarrollo del País.