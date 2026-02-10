Mineros desaparecidos en Concordia fueron confundidos, según detenidos: Harfuch

Los trabajadores mineros que fueron privados de la libertad en Concordia y cuyos cuerpos de algunos de ellos han sido localizados en fosas de El Verde fue por confusión, indicó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Durante su participación en la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expuso que esas fueron las declaraciones de los cuatro hombres detenidos por el Ejército Mexicano que estuvieron relacionados con la privación de la libertad.

“Según las primeras declaraciones de los detenidos, fueron confundidos con integrantes de un grupo antagónico”, señaló.

Los hombres detenidos pertenecen a la célula delictiva de “Los Chapitos” y los trabajadores fueron confundidos con el grupo de “Los Mayos”

Son las primeras declaraciones y también los primeros detenidos, dijo, pero se está trabajando para detener más.

García Harfuch mencionó que sobre este caso de la minera que opera en Concordia no habían recibido denuncia de que hubieran sido extorsionados o molestados por un grupo delincuencial.

En otros lugares, admitió, sí han recibido denuncias de extorsión, no solo de empresas mineras, sino de diferentes negocios.

Y destacó que en atención a esas denuncias, han podido detener a más de 800 personas en 24 entidades.